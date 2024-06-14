1970’lerdeki Karne Gününden Görüntüleri Paylaşan TRT Arşiv ile Zamanda Yolculuk

Bugün çocuklar için heyecanlı geçen günlerden karne günü. Derslerle geçen dokuz ayın ardından şimdi dinlenme vakti. Bütün öğrencilerimize iyi tatiller dileriz. TRT Arşiv de günün anlam ve önemli adına bizleri 1970’lere bir yolculuğa çıkardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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1972’de gerçekleşen bir karne gününden görüntüler hepimizi derinden etkiledi.
Çocukların harika diksiyonu, tatil planları ve kibarlıkları dikkat çekiyordu.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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