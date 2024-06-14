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Kayseri Belediyesi Kediler İçin Yaptığı Yaşam Alanıyla Tebrikleri Topladı

Kayseri Belediyesi Kediler İçin Yaptığı Yaşam Alanıyla Tebrikleri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 12:42

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Kayseri Kocasinan belediyesi kediler için yaptığı örnek davranışla sosyal medyada gündem oldu. Belediye kediler için konforlu mu konforlu bir kasaba kurmuştu. Kasabada kediler için gerekli olan her şey düşünülmüştü. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bir barınak nasıl olmalı diye düşünenlerin sorusuna yanıt niteliğinde olan kasabada her türlü hava koşulu düşünülmüş ve önlemler alınmıştı.

Bir barınak nasıl olmalı diye düşünenlerin sorusuna yanıt niteliğinde olan kasabada her türlü hava koşulu düşünülmüş ve önlemler alınmıştı.

Kedilerin keyfine göre açık ve kapalı alanlar da bulunan kasaba oldukça keyifli görünüyordu.

Kedilerin keyfine göre açık ve kapalı alanlar da bulunan kasaba oldukça keyifli görünüyordu.

Kedilerin de neşesi oldukça yerindeydi. Kocasinan belediyesi bu davranışıyla umuyoruz ki her belediyeye örnek olur.

Kedilerin de neşesi oldukça yerindeydi. Kocasinan belediyesi bu davranışıyla umuyoruz ki her belediyeye örnek olur.

İşte detaylar 👇

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Ve gelen yorumlar. 👇
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