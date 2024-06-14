Bir Vatandaş Hastanede Gelen Kahvaltıdan Sonra Bakan Koca’ya İsyan Etti

Bir vatandaş İstanbul’un en iyi şehir hastanelerinden birinde ameliyat olduktan sonra yatış verilince gelen kahvaltıyı kayda aldı. Özellikle iyi bir hastanede kaldığına vurgu yaparak isyan eden vatandaş sosyal medya izleyicilerinden de destek topladı.
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Gelen kahvaltıda bir adet reçel, birkaç tane zeytin ve poşet çay yer alıyordu.
Vatandaş yılda SGK’ya 60 bin TL ödediğini söyleyerek bu karşılığı görüyor olmasına tepkisiz kalmak istemedi.
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