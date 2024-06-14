Görüş Bildir
Haberler
Video
Sıcak Havalardan Şikayet Edilmemesi Gerektiğini Söyleyen Cübbeli: “Rabbimiz Tavuk Piliç Gibi Çevirir!”

Sıcak Havalardan Şikayet Edilmemesi Gerektiğini Söyleyen Cübbeli: “Rabbimiz Tavuk Piliç Gibi Çevirir!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 14:00

İçerik Devam Ediyor

Hüseyin Çevik adlı cübbeli ve sarıklı kişi sık sık sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Kendini hoca olarak nitelendiren Hüseyin Çevik şimdilerdeyse hava sıcakları hakkında söyledikleriyle tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

“Sıcaktan şikayet delikanlı var mı aramızda?” sorusuyla konuşmaya başlayan Hüseyin Çevik bunun yanlış bir şey olduğunu söyledi.

“Sıcaktan şikayet delikanlı var mı aramızda?” sorusuyla konuşmaya başlayan Hüseyin Çevik bunun yanlış bir şey olduğunu söyledi.

Güneşin her sabah doğmadan önce Allah’tan izin aldığını söyleyen Hüseyin Çevik, sıcağın soğuğun şakası yok diyerek sözlerine devam etti.

Güneşin her sabah doğmadan önce Allah’tan izin aldığını söyleyen Hüseyin Çevik, sıcağın soğuğun şakası yok diyerek sözlerine devam etti.

Ardından ise eğer sıcaklardan şikayet edilirse olacakları “Rabbim tavuk piliç gibi çevirir.” şeklinde açıklamasıyla gündem oldu.

Ardından ise eğer sıcaklardan şikayet edilirse olacakları “Rabbim tavuk piliç gibi çevirir.” şeklinde açıklamasıyla gündem oldu.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar 👇

Ve gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın