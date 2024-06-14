Sıcak Havalardan Şikayet Edilmemesi Gerektiğini Söyleyen Cübbeli: “Rabbimiz Tavuk Piliç Gibi Çevirir!”

Hüseyin Çevik adlı cübbeli ve sarıklı kişi sık sık sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Kendini hoca olarak nitelendiren Hüseyin Çevik şimdilerdeyse hava sıcakları hakkında söyledikleriyle tepki çekti.
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“Sıcaktan şikayet delikanlı var mı aramızda?” sorusuyla konuşmaya başlayan Hüseyin Çevik bunun yanlış bir şey olduğunu söyledi.
Güneşin her sabah doğmadan önce Allah’tan izin aldığını söyleyen Hüseyin Çevik, sıcağın soğuğun şakası yok diyerek sözlerine devam etti.
Ardından ise eğer sıcaklardan şikayet edilirse olacakları “Rabbim tavuk piliç gibi çevirir.” şeklinde açıklamasıyla gündem oldu.
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