Güzel Sanatlar Lisesinin Maskotu Prenses Kediye Diploma Verildiği Anlara Kalpler Eridi

Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Okulun tatlı mı tatlı kedisi Prenses geçen yıl okul müdürü tarafından karne aldığı anlarla gündeme gelmişti. Öğrencilerin maskotu Prenses bu yıl ise mezuniyet törenine damgasını vurdu.
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Prenses hayvan dostu güzel sanatlar lisesinde yaşadığı için sevgiyle büyüyen şanslı patili dostlarımızdan.
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Tüm okulun severek bakımını üstlendiği tatlı Prenses’e bu yıl okul mezuniyetinde diploma verildiği anlar hepimizi pamuk gibi yumuşacık yaptı.
Üstelik Prenses mezuniyetiyle birlikte artık sahiplendirildiği için hayatına sıcak bir yuvada devam edecek.
İşte o anlar 👇
Prenses kediye gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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