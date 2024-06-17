Güzel Sanatlar Lisesinin Maskotu Prenses Kediye Diploma Verildiği Anlara Kalpler Eridi

Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Okulun tatlı mı tatlı kedisi Prenses geçen yıl okul müdürü tarafından karne aldığı anlarla gündeme gelmişti. Öğrencilerin maskotu Prenses bu yıl ise mezuniyet törenine damgasını vurdu.