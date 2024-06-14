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İlk Defa Dondurma Yiyen Tatlı Bebeğin Tepkisine Kalbiniz Eriyecek

İlk Defa Dondurma Yiyen Tatlı Bebeğin Tepkisine Kalbiniz Eriyecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 15:41

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Tatlı bebişlerin ek gıdaya geçtikten sonra ilk kez tanıştıkları her tat onları etkiliyor. Kimilerini seviyor kimilerini de hiç sevmiyor olsalar da o anları ölümsüzleştirmek için kayda almak çok değerli. Bir bebişin de ilk kez dondurma yediği anları ebeveynleri sosyal medyada paylaşınca yaşananlara beğeniler yağdı.

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Tatlı bebiş dondurmayı tadacağı anda aslında hiç bu kadar etkileneceğini bir şeyle tanışacağını düşünmüyordu.

Tatlı bebiş dondurmayı tadacağı anda aslında hiç bu kadar etkileneceğini bir şeyle tanışacağını düşünmüyordu.

Ancak bi’ tadına bakınca adeta gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu.

Ancak bi’ tadına bakınca adeta gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu.

İki eliyle dondurmaya sarılan bebişi izlerken bizler de dişlerimizi sıkmadık desek yalan olur.

İki eliyle dondurmaya sarılan bebişi izlerken bizler de dişlerimizi sıkmadık desek yalan olur.

İşte o anlar 👇

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