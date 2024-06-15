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Annesinin Yaptıklarını Puanlayarak Binlerce Beğeni Alan TikTok Kullanıcısı

Annesinin Yaptıklarını Puanlayarak Binlerce Beğeni Alan TikTok Kullanıcısı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.06.2024 - 09:46

TikTok her ne kadar kullanıcılarının canlı yayın skandalları, saçma videoları gibi olaylarla gündeme gelse de ara sıra Keşfet bölümüne oldukça eğlenceli akımlar düşebiliyor. Bu akımların sonuncusu aile üyelerinin yaptıklarını puanlayan ve bu sayede ne kadar ilginç kişiler olduklarını gösteren kişiler. Bu akımın en çok dikkat çeken şahsı ise merimien isimli kullanıcının annesi oldu.

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Akımın yaklaşık 100 bin beğeni alan paylaşımı şöyle 👇

Akımın yaklaşık 100 bin beğeni alan paylaşımı şöyle 👇

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Hani belli bir yaştan sonra yeni dil öğrenilemiyordu?

Hani belli bir yaştan sonra yeni dil öğrenilemiyordu?

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CV'de sorunlar çıkabiliyor.

CV'de sorunlar çıkabiliyor.
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Bir de kurbağa meselesi var.

Bir de kurbağa meselesi var.

Bazı düşük puanlı hareketleri de var.

Bazı düşük puanlı hareketleri de var.

Bu sıkıntı olabilir.

Bu sıkıntı olabilir.
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Ciddi kalamıyor.

Ciddi kalamıyor.

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