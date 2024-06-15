Annesinin Yaptıklarını Puanlayarak Binlerce Beğeni Alan TikTok Kullanıcısı

TikTok her ne kadar kullanıcılarının canlı yayın skandalları, saçma videoları gibi olaylarla gündeme gelse de ara sıra Keşfet bölümüne oldukça eğlenceli akımlar düşebiliyor. Bu akımların sonuncusu aile üyelerinin yaptıklarını puanlayan ve bu sayede ne kadar ilginç kişiler olduklarını gösteren kişiler. Bu akımın en çok dikkat çeken şahsı ise merimien isimli kullanıcının annesi oldu.