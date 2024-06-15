Annesinin Yaptıklarını Puanlayarak Binlerce Beğeni Alan TikTok Kullanıcısı
Annesinin Yaptıklarını Puanlayarak Binlerce Beğeni Alan TikTok Kullanıcısı
TikTok her ne kadar kullanıcılarının canlı yayın skandalları, saçma videoları gibi olaylarla gündeme gelse de ara sıra Keşfet bölümüne oldukça eğlenceli akımlar düşebiliyor. Bu akımların sonuncusu aile üyelerinin yaptıklarını puanlayan ve bu sayede ne kadar ilginç kişiler olduklarını gösteren kişiler. Bu akımın en çok dikkat çeken şahsı ise merimien isimli kullanıcının annesi oldu.
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Akımın yaklaşık 100 bin beğeni alan paylaşımı şöyle 👇
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Hani belli bir yaştan sonra yeni dil öğrenilemiyordu?
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CV'de sorunlar çıkabiliyor.
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Bir de kurbağa meselesi var.
Bazı düşük puanlı hareketleri de var.
Bu sıkıntı olabilir.
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Ciddi kalamıyor.
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