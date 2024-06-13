Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
İyi motivasyon!
Mezuniyet goygoyu tam gaz!
İçimiz rahatladı.
İnsanları bekletmeyin.
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Fırsat ürünü gelmiş.
Ne deseydik?
Bizim çocuklarla içiyoruz...
🤔
Eski bir dost.
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Fazla beklenti iyi değil.
Siz de evde kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz.
Gerçeği de nasip olur inşallah.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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