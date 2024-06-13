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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.06.2024 - 16:51

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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İyi motivasyon!

İyi motivasyon!
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Mezuniyet goygoyu tam gaz!

Mezuniyet goygoyu tam gaz!
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İçimiz rahatladı.

İçimiz rahatladı.
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İnsanları bekletmeyin.

İnsanları bekletmeyin.
twitter.com
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Fırsat ürünü gelmiş.

Fırsat ürünü gelmiş.
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Ne deseydik?

Ne deseydik?
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Bizim çocuklarla içiyoruz...

Bizim çocuklarla içiyoruz...
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🤔

🤔
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Eski bir dost.

Eski bir dost.
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Fazla beklenti iyi değil.

Fazla beklenti iyi değil.
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Siz de evde kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz.

Siz de evde kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz.
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Gerçeği de nasip olur inşallah.

Gerçeği de nasip olur inşallah.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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