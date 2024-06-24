Alaturkayı Alafrangaya Çevirmek İsterken Klozete Kimlik Bunalımı Yaşatan Ev Sahibi Viral Oldu

Gerek tarihimiz gerek yaşadığımız coğrafya nedeniyle Doğu Batı arasında sıkışıp kalmamız, biraz oradan biraz buradan bir kültüre sahip olmamız Tanzimat Fermanı'ndan beri romanlara, filmlere, dizilere konu oldu. Bu kültürel sıkışıklık sadece bizde değil kullandığımız eşyalarda da kendini gösteriyor. Nasıl mı?