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Alaturkayı Alafrangaya Çevirmek İsterken Klozete Kimlik Bunalımı Yaşatan Ev Sahibi Viral Oldu

Alaturkayı Alafrangaya Çevirmek İsterken Klozete Kimlik Bunalımı Yaşatan Ev Sahibi Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.06.2024 - 16:32

Gerek tarihimiz gerek yaşadığımız coğrafya nedeniyle Doğu Batı arasında sıkışıp kalmamız, biraz oradan biraz buradan bir kültüre sahip olmamız Tanzimat Fermanı'ndan beri romanlara, filmlere, dizilere konu oldu. Bu kültürel sıkışıklık sadece bizde değil kullandığımız eşyalarda da kendini gösteriyor. Nasıl mı?

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Ev sahibinin jestini olumlu karşılayan Twitter kullanıcısı ortaya çıkan tasarımı paylaştı.

Ev sahibinin jestini olumlu karşılayan Twitter kullanıcısı ortaya çıkan tasarımı paylaştı.
twitter.com
twitter.com

Paylaşım viral olurken....

Paylaşım viral olurken....
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Tepkiler de art arda geldi

Tepkiler de art arda geldi
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Bağlamasını Demirtaşa Sokayım

Pratik bir mühendislik işlemi olarak yorumladım ve yorumumu bir mühendis deyişiyle bitiriyorum: Çalışıyorsa elleme.

Berker Haşmetmeabları

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