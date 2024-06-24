Alaturkayı Alafrangaya Çevirmek İsterken Klozete Kimlik Bunalımı Yaşatan Ev Sahibi Viral Oldu
Alaturkayı Alafrangaya Çevirmek İsterken Klozete Kimlik Bunalımı Yaşatan Ev Sahibi Viral Oldu
Gerek tarihimiz gerek yaşadığımız coğrafya nedeniyle Doğu Batı arasında sıkışıp kalmamız, biraz oradan biraz buradan bir kültüre sahip olmamız Tanzimat Fermanı'ndan beri romanlara, filmlere, dizilere konu oldu. Bu kültürel sıkışıklık sadece bizde değil kullandığımız eşyalarda da kendini gösteriyor. Nasıl mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev sahibinin jestini olumlu karşılayan Twitter kullanıcısı ortaya çıkan tasarımı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım viral olurken....
Tepkiler de art arda geldi
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Pratik bir mühendislik işlemi olarak yorumladım ve yorumumu bir mühendis deyişiyle bitiriyorum: Çalışıyorsa elleme.
3 adet 50x50 fayans ve dolgu ve kırım maliyetinden kaçmak için yapılmış üstat