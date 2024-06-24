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Muhabbet Tıkanınca Ortama Salmalık Duyunca Şaşkınlığınızı Gizleyemeyeceğiniz Enteresan Bilgiler

Muhabbet Tıkanınca Ortama Salmalık Duyunca Şaşkınlığınızı Gizleyemeyeceğiniz Enteresan Bilgiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.06.2024 - 12:03

Twitter'da ilginç bilgi istenince sağolsun herkes dağarcığındaki en ilginç şeyleri anında paylaşıyor. Bu kimi zaman 'bana bilmediğim bir şey söyle' diye fotoğraf paylaşarak kimi zaman da net bir istekle oluyor.

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Soru da şu şekildeydi.

Soru da şu şekildeydi.
twitter.com

Bu sefer gelen bilgiler diğer serilerden daha absürt seviyelerde ilginçti.

Bu sefer gelen bilgiler diğer serilerden daha absürt seviyelerde ilginçti.
twitter.com

Biraz magazin...

Biraz magazin...
twitter.com

Tarih bilgileri de geldi.

Tarih bilgileri de geldi.
twitter.com

Tesadüf mü?

Tesadüf mü?
twitter.com
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Zoolojimizi de alalım.

Zoolojimizi de alalım.
twitter.com

Biraz da günümüz dizilerine sitem.

Biraz da günümüz dizilerine sitem.
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Kafamızda oturtamadık.

Kafamızda oturtamadık.
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