Muhabbet Tıkanınca Ortama Salmalık Duyunca Şaşkınlığınızı Gizleyemeyeceğiniz Enteresan Bilgiler
Muhabbet Tıkanınca Ortama Salmalık Duyunca Şaşkınlığınızı Gizleyemeyeceğiniz Enteresan Bilgiler
Twitter'da ilginç bilgi istenince sağolsun herkes dağarcığındaki en ilginç şeyleri anında paylaşıyor. Bu kimi zaman 'bana bilmediğim bir şey söyle' diye fotoğraf paylaşarak kimi zaman da net bir istekle oluyor.
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Soru da şu şekildeydi.
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Bu sefer gelen bilgiler diğer serilerden daha absürt seviyelerde ilginçti.
Biraz magazin...
Tarih bilgileri de geldi.
Tesadüf mü?
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Zoolojimizi de alalım.
Biraz da günümüz dizilerine sitem.
Kafamızda oturtamadık.
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