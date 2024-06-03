Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımıyla Genel Kültüre Doymamızı Sağlayan Kişiler
Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımıyla Genel Kültüre Doymamızı Sağlayan Kişiler
'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımını tam unutacak gibi olmuştuk ki bir fotoğraf geldi ve anasayfamız yine ilginç ve şaşırtıcı bilgiyle doldu. Bakalım neler öğrenmişiz.
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Soru şöyle 👇
İlk yanıt ise oldukça ironik...
Şimdi bilgiler...
Bu fotoğrafın da gizemi çözülmüş oldu.
Çok enteresan...
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Biraz da futbol...
Biraz tarih...
Biraz da edebiyat.
KPSS'de çıkar mı?
Adeta Dream Theater
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