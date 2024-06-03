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Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımıyla Genel Kültüre Doymamızı Sağlayan Kişiler

Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımıyla Genel Kültüre Doymamızı Sağlayan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.06.2024 - 15:20

'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımını tam unutacak gibi olmuştuk ki bir fotoğraf geldi ve anasayfamız yine ilginç ve şaşırtıcı bilgiyle doldu. Bakalım neler öğrenmişiz.

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Soru şöyle 👇

Soru şöyle 👇
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İlk yanıt ise oldukça ironik...

İlk yanıt ise oldukça ironik...
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Şimdi bilgiler...

Şimdi bilgiler...
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Bu fotoğrafın da gizemi çözülmüş oldu.

Bu fotoğrafın da gizemi çözülmüş oldu.
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Çok enteresan...

Çok enteresan...
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Biraz da futbol...

Biraz da futbol...
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Biraz tarih...

Biraz tarih...
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Biraz da edebiyat.

Biraz da edebiyat.
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KPSS'de çıkar mı?

KPSS'de çıkar mı?
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Adeta Dream Theater

Adeta Dream Theater
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