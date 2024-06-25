Yaptıkları Soyut Benzetmelerle Mizahta Çığır Açan Twitter Kullanıcıları
Yaptıkları Soyut Benzetmelerle Mizahta Çığır Açan Twitter Kullanıcıları
İnsan insana benzer, insan başka türlere de benzer. Bazen bir insan farklı nesnelere de benzer ama elle tutup gözle göremeyeceğimiz şeylere yapılan benzetmeler bizim timeline'a mahsus. Biz de ilk bakışta saçma gibi gelse de biraz bakınca 'aaa hakikaten' dedirten benzetmeleri derledik.
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Başlayalım!
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Benzetmeleriyle şecere döken de var.
Hastalığa benzetilen...
Hiç de sırıtmayan...
Belli bir döneme benzeyen...
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Bir insan bu kadar sayısalcı olur.
Coğrafi bölgeye de benzeyebilir insan.
Ya da bir dönem...
Bazen ruh hali...
Bazen bir his...
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Bazen bir kurum...
Logosu da hazır.
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Soyut değil somut; devlet bahçeli takım elbise giydirilmiş tosbağaya benziyor
oğuzhan koç ve sscb kazanır 😂