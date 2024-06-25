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Yaptıkları Soyut Benzetmelerle Mizahta Çığır Açan Twitter Kullanıcıları

Yaptıkları Soyut Benzetmelerle Mizahta Çığır Açan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.06.2024 - 17:26

İnsan insana benzer, insan başka türlere de benzer. Bazen bir insan farklı nesnelere de benzer ama elle tutup gözle göremeyeceğimiz şeylere yapılan benzetmeler bizim timeline'a mahsus. Biz de ilk bakışta saçma gibi gelse de biraz bakınca 'aaa hakikaten' dedirten benzetmeleri derledik.

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Benzetmeleriyle şecere döken de var.

Benzetmeleriyle şecere döken de var.
twitter.com

Hastalığa benzetilen...

Hastalığa benzetilen...
twitter.com

Hiç de sırıtmayan...

Hiç de sırıtmayan...
twitter.com

Belli bir döneme benzeyen...

Belli bir döneme benzeyen...
twitter.com
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Bir insan bu kadar sayısalcı olur.

Bir insan bu kadar sayısalcı olur.
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Coğrafi bölgeye de benzeyebilir insan.

Coğrafi bölgeye de benzeyebilir insan.
twitter.com

Ya da bir dönem...

Ya da bir dönem...
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Bazen ruh hali...

Bazen ruh hali...
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Bazen bir his...

Bazen bir his...
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Bazen bir kurum...

Bazen bir kurum...
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Logosu da hazır.

Logosu da hazır.
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Turgut Güler

Soyut değil somut; devlet bahçeli takım elbise giydirilmiş tosbağaya benziyor

efendy

oğuzhan koç ve sscb kazanır 😂