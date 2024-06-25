Yaptıkları Soyut Benzetmelerle Mizahta Çığır Açan Twitter Kullanıcıları

İnsan insana benzer, insan başka türlere de benzer. Bazen bir insan farklı nesnelere de benzer ama elle tutup gözle göremeyeceğimiz şeylere yapılan benzetmeler bizim timeline'a mahsus. Biz de ilk bakışta saçma gibi gelse de biraz bakınca 'aaa hakikaten' dedirten benzetmeleri derledik.