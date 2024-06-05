Ünlülere Yapılan Benzetmelerle Gününüzü Şenlendirecek Twitter Kullanıcıları
Ünlülere Yapılan Benzetmelerle Gününüzü Şenlendirecek Twitter Kullanıcıları
Ünlü isimleri başka bir ünlü veya ünsüz isimlere benzetmek internet mizah aleminin en kadim alışkanlıklarından. Ancak çıta o kadar yükseğe çekildi ki birbirinden ilginç ama ilginç olduğu kadar da yerinde benzerlikler piyasaya çıktı. Bakalım son zamanların viral benzetmeleri neler?
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Hüseyin Peyda - BMW i7
31 Mart 2024 Ahmet Hakan - Tweety
Mümtaz Reis'in ayağı - GOM Player
Eminem - Gülse Birsel
Ilias Alexiou - Celal Şengör
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Çağlar Ertuğrul - Anastasios Bakasetas
Mansur Yavaş - Bordeaux Belediye Başkanı Pierre Hurmic
Kit Connor - Meral Akşener
Rihanna - Halilişko
Trabzonsporlu hacı dede - Mauro Icardi
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Çay bardağı - Ailton
Kedi - viral olan kız
Kahve köpüğü - Çağatay Akman
Spock - Hande Fırat
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Candaş Tolga Işık - ayakkabı
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