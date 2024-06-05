Ünlülere Yapılan Benzetmelerle Gününüzü Şenlendirecek Twitter Kullanıcıları

Ünlü isimleri başka bir ünlü veya ünsüz isimlere benzetmek internet mizah aleminin en kadim alışkanlıklarından. Ancak çıta o kadar yükseğe çekildi ki birbirinden ilginç ama ilginç olduğu kadar da yerinde benzerlikler piyasaya çıktı. Bakalım son zamanların viral benzetmeleri neler?