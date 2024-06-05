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Ünlülere Yapılan Benzetmelerle Gününüzü Şenlendirecek Twitter Kullanıcıları

Ünlülere Yapılan Benzetmelerle Gününüzü Şenlendirecek Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.06.2024 - 13:12

Ünlü isimleri başka bir ünlü veya ünsüz isimlere benzetmek internet mizah aleminin en kadim alışkanlıklarından. Ancak çıta o kadar yükseğe çekildi ki birbirinden ilginç ama ilginç olduğu kadar da yerinde benzerlikler piyasaya çıktı. Bakalım son zamanların viral benzetmeleri neler?

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Hüseyin Peyda - BMW i7

Hüseyin Peyda - BMW i7
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31 Mart 2024 Ahmet Hakan - Tweety

31 Mart 2024 Ahmet Hakan - Tweety

Mümtaz Reis'in ayağı - GOM Player

Mümtaz Reis'in ayağı - GOM Player

Eminem - Gülse Birsel

Eminem - Gülse Birsel

Ilias Alexiou - Celal Şengör

Ilias Alexiou - Celal Şengör
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Çağlar Ertuğrul - Anastasios Bakasetas

Çağlar Ertuğrul - Anastasios Bakasetas

Mansur Yavaş - Bordeaux Belediye Başkanı Pierre Hurmic

Mansur Yavaş - Bordeaux Belediye Başkanı Pierre Hurmic

Kit Connor - Meral Akşener

Kit Connor - Meral Akşener

Rihanna - Halilişko

Rihanna - Halilişko
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Trabzonsporlu hacı dede - Mauro Icardi

Trabzonsporlu hacı dede - Mauro Icardi
x.com
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Çay bardağı - Ailton

Çay bardağı - Ailton

Kedi - viral olan kız

Kedi - viral olan kız
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Kahve köpüğü - Çağatay Akman

Kahve köpüğü - Çağatay Akman

Spock - Hande Fırat

Spock - Hande Fırat

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Candaş Tolga Işık - ayakkabı

Candaş Tolga Işık - ayakkabı
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