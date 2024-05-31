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Tarihe Tanıklık Eden Halıdan Mayıs Dump'ından Ders Notu Çıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Tarihe Tanıklık Eden Halıdan Mayıs Dump'ından Ders Notu Çıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.05.2024 - 19:52

Bakalım Cuma günü Twitter'da timeline'ı kimler şenlendirmiş, kimler etkileşime doyarken takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
twitter.com

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kaçamazsın!

Kaçamazsın!
twitter.com

Bitiyor. Az sabır.

Bitiyor. Az sabır.
twitter.com
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twitter.com

Çok iyi araba sürülür.

Çok iyi araba sürülür.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Görev tamamlandı.

Görev tamamlandı.
twitter.com

Silmesi çok keyifli olurdu.

Silmesi çok keyifli olurdu.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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