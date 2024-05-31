Tarihe Tanıklık Eden Halıdan Mayıs Dump'ından Ders Notu Çıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Tarihe Tanıklık Eden Halıdan Mayıs Dump'ından Ders Notu Çıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü Twitter'da timeline'ı kimler şenlendirmiş, kimler etkileşime doyarken takipçilerini güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başlayalım.
Başlayalım!
👇
Kaçamazsın!
Bitiyor. Az sabır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çok iyi araba sürülür.
👇
Görev tamamlandı.
Silmesi çok keyifli olurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın