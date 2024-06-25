Sürekli Soru Sorulmasından Bıkıp Çareyi Uyarı Asmakta Bulan Büfeciler Viral Oldu

Büfeler toplu taşıma alanları veya şehir meydanları gibi yerlerde büyük kitlelere hizmet veren işletmeler... Tabii bu kadar yoğun bir alanda çalışırsanız gelen sorular da fazla olabiliyor. Bu sorulardan bıkıp derdini bazen sabırla bazen sinirle uyarı levhalarına döken işletmeciler de var...