Sürekli Soru Sorulmasından Bıkıp Çareyi Uyarı Asmakta Bulan Büfeciler Viral Oldu
Sürekli Soru Sorulmasından Bıkıp Çareyi Uyarı Asmakta Bulan Büfeciler Viral Oldu
Büfeler toplu taşıma alanları veya şehir meydanları gibi yerlerde büyük kitlelere hizmet veren işletmeler... Tabii bu kadar yoğun bir alanda çalışırsanız gelen sorular da fazla olabiliyor. Bu sorulardan bıkıp derdini bazen sabırla bazen sinirle uyarı levhalarına döken işletmeciler de var...
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Viral olan görüntü Eskişehir'den...
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Tabii kendisi yalnız değil.
Hiç mi yok diye kaç kişi sorduysa...
Bıkanlar da var.
Acaba Akbil dolumu var mı?
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Nihilist Büfe
Üstteki küfür mü diya anlık tedirgin etti.
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