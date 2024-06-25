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Sürekli Soru Sorulmasından Bıkıp Çareyi Uyarı Asmakta Bulan Büfeciler Viral Oldu

Sürekli Soru Sorulmasından Bıkıp Çareyi Uyarı Asmakta Bulan Büfeciler Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.06.2024 - 13:24

Büfeler toplu taşıma alanları veya şehir meydanları gibi yerlerde büyük kitlelere hizmet veren işletmeler... Tabii bu kadar yoğun bir alanda çalışırsanız gelen sorular da fazla olabiliyor. Bu sorulardan bıkıp derdini bazen sabırla bazen sinirle uyarı levhalarına döken işletmeciler de var...

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Viral olan görüntü Eskişehir'den...

Viral olan görüntü Eskişehir'den...
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Tabii kendisi yalnız değil.

Tabii kendisi yalnız değil.

Hiç mi yok diye kaç kişi sorduysa...

Hiç mi yok diye kaç kişi sorduysa...

Bıkanlar da var.

Bıkanlar da var.

Acaba Akbil dolumu var mı?

Acaba Akbil dolumu var mı?
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Nihilist Büfe

Nihilist Büfe

Üstteki küfür mü diya anlık tedirgin etti.

Üstteki küfür mü diya anlık tedirgin etti.
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