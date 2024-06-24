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Anksiyeteden Ankastreye, Eğlenceden Eylenceye: Okurken Türkçe'yi Unutacağınız Yazım Hataları!

Anksiyeteden Ankastreye, Eğlenceden Eylenceye: Okurken Türkçe'yi Unutacağınız Yazım Hataları!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 16:15

Yazım yanlışı yapanlara ülkece sinir oluyoruz değil mi? Mizahşörler Twitter'da toplandı, söylerken ve yazarken en çok hata yapılan kelimeleri birer birer saydı. 

İşte okurken bile tüylerinizi diken diken edecek yazım hataları...

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