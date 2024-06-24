Kocasının Kendisine Yaptığı Yorumları "Mizah Amaçlı" Paylaşan Kadın Tartışma Yarattı

Bir zamanlar sosyal medyada atılan postlar görgüsüzce veya şov amaçlı bulunur, bu tip şeyler ayıplanır, hatta sosyal medyanın ne kadar kötü bir yer olduğundan dem vurulurdu. Ancak o günler bugüne kıyasla güzel günlermiş. Görgüsüzlüğün yerini zorbalamanın alması tüm eski dertlerimizi unutturdu. Bir kadın da TikTok'ta giyimi nedeniye kendisine sert sözler sarf eden eşini mizah amaçlı paylaşınca Twitter yangın yerine döndü.