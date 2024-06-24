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Kocasının Kendisine Yaptığı Yorumları "Mizah Amaçlı" Paylaşan Kadın Tartışma Yarattı

Kocasının Kendisine Yaptığı Yorumları "Mizah Amaçlı" Paylaşan Kadın Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.06.2024 - 15:17

Bir zamanlar sosyal medyada atılan postlar görgüsüzce veya şov amaçlı bulunur, bu tip şeyler ayıplanır, hatta sosyal medyanın ne kadar kötü bir yer olduğundan dem vurulurdu. Ancak o günler bugüne kıyasla güzel günlermiş. Görgüsüzlüğün yerini zorbalamanın alması tüm eski dertlerimizi unutturdu. Bir kadın da TikTok'ta giyimi nedeniye kendisine sert sözler sarf eden eşini mizah amaçlı paylaşınca Twitter yangın yerine döndü.

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Paylaşım şu postla ortaya çıktı.

Paylaşım şu postla ortaya çıktı.

Aslında insanların birbirleriyle yaptıkları komik mesajları paylaşması bir süredir moda.

Aslında insanların birbirleriyle yaptıkları komik mesajları paylaşması bir süredir moda.

Paylaşımı yapan kullanıcı da komik yazışma olduğunu düşündüğü şeyleri paylaştı.

Paylaşımı yapan kullanıcı da komik yazışma olduğunu düşündüğü şeyleri paylaştı.

Ancak paylaşımı yapanın aksine bu yazışmalar çok da eğlenceli bulunmadı.

Ancak paylaşımı yapanın aksine bu yazışmalar çok da eğlenceli bulunmadı.

Aksine pek çok kişiyi rahatsız etti.

Aksine pek çok kişiyi rahatsız etti.
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Tabii tepkiler de gecikmedi.

Tabii tepkiler de gecikmedi.
twitter.com

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twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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