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Babasının Albüm Koleksiyonunu Paylaşan Twitter Kullanıcısı Sınıfsallık Tartışmalarını Başlattı

Babasının Albüm Koleksiyonunu Paylaşan Twitter Kullanıcısı Sınıfsallık Tartışmalarını Başlattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.06.2024 - 11:26

İnsanlık tarihindeki eşitsizlikler her dönemde farklı bir mücadeleye yol açtı. Farklı sınıflar arasındaki kavgalar iktidarları, hanedanları devirdi. Ancak tüm bu kavga son yıllarda basit şeylere indirgendi. Twitter'da bir kullanıcı babasının müzik arşivini açınca müzik koleksiyonu yapabilmek sınıfsal mıdır değil midir tartışması alev aldı.

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Tartışma şöyle başladı.

Tartışma şöyle başladı.
twitter.com

Arşivler açıldı!

Arşivler açıldı!
twitter.com

Ardından alevlendi 🔥

Ardından alevlendi 🔥
twitter.com

Akıllara geçtiğimiz yıl dönen bu hamburger tartışması geldi.

Hak verenler olsa da...

Hak verenler olsa da...
twitter.com

Tartışmanın başlaması için iki taraf gerekiyor.

Tartışmanın başlaması için iki taraf gerekiyor.
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Tepkiler şöyle 👇

Tepkiler şöyle 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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Arwen

Sınıfsal mı bilmem ama kasetler, cdler, albüm kapakları müziğe dokunuyormuş hissi yaratan güzel alışkanlıklardı. 90 lık kaset doldurtup kendi playlistini olu... Devamını Gör

Uzaydaki Ilk Insan

bu yeni nesli cok da saapmamak lazim. neyin ne oldugunu bilmiyorlar. bi seyden anladiklari yok. sosyal medyaya gommusler kafayi. hayati kaciriyorlar. ama her... Devamını Gör