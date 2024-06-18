Babasının Albüm Koleksiyonunu Paylaşan Twitter Kullanıcısı Sınıfsallık Tartışmalarını Başlattı
Babasının Albüm Koleksiyonunu Paylaşan Twitter Kullanıcısı Sınıfsallık Tartışmalarını Başlattı
İnsanlık tarihindeki eşitsizlikler her dönemde farklı bir mücadeleye yol açtı. Farklı sınıflar arasındaki kavgalar iktidarları, hanedanları devirdi. Ancak tüm bu kavga son yıllarda basit şeylere indirgendi. Twitter'da bir kullanıcı babasının müzik arşivini açınca müzik koleksiyonu yapabilmek sınıfsal mıdır değil midir tartışması alev aldı.
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Tartışma şöyle başladı.
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Arşivler açıldı!
Ardından alevlendi 🔥
Hak verenler olsa da...
Tartışmanın başlaması için iki taraf gerekiyor.
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Tepkiler şöyle 👇
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Sınıfsal mı bilmem ama kasetler, cdler, albüm kapakları müziğe dokunuyormuş hissi yaratan güzel alışkanlıklardı. 90 lık kaset doldurtup kendi playlistini olu... Devamını Gör
bu yeni nesli cok da saapmamak lazim. neyin ne oldugunu bilmiyorlar. bi seyden anladiklari yok. sosyal medyaya gommusler kafayi. hayati kaciriyorlar. ama her... Devamını Gör