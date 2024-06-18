Babasının Albüm Koleksiyonunu Paylaşan Twitter Kullanıcısı Sınıfsallık Tartışmalarını Başlattı

İnsanlık tarihindeki eşitsizlikler her dönemde farklı bir mücadeleye yol açtı. Farklı sınıflar arasındaki kavgalar iktidarları, hanedanları devirdi. Ancak tüm bu kavga son yıllarda basit şeylere indirgendi. Twitter'da bir kullanıcı babasının müzik arşivini açınca müzik koleksiyonu yapabilmek sınıfsal mıdır değil midir tartışması alev aldı.