Seda Sayan'ın da Dediği Gibi 'Work Work Work': Haftada 6 Gün, Günde 10 Saat, Ayda 13 Bin TL Maaş!

Seda Sayan'ın 'Aşk yok iş var, iş! Work work work!' cümlesi birkaç yıl önce epey bir geyik malzemesi olmuştu. Kadırgalı haklı, iş bulmak kolay değil. İş bulunca çalışmak lazım. Karabük'teki bir iş yerinin internette dolanan part time iş ilanı ise hepimizi iş konusunda şöyle bir durup düşündürdü.