Seda Sayan'ın da Dediği Gibi 'Work Work Work': Haftada 6 Gün, Günde 10 Saat, Ayda 13 Bin TL Maaş!
Seda Sayan'ın da Dediği Gibi 'Work Work Work': Haftada 6 Gün, Günde 10 Saat, Ayda 13 Bin TL Maaş!
Seda Sayan'ın 'Aşk yok iş var, iş! Work work work!' cümlesi birkaç yıl önce epey bir geyik malzemesi olmuştu. Kadırgalı haklı, iş bulmak kolay değil. İş bulunca çalışmak lazım. Karabük'teki bir iş yerinin internette dolanan part time iş ilanı ise hepimizi iş konusunda şöyle bir durup düşündürdü.
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Karabük'ün turistik ilçesi Safranbolu'da bir restoran garson aradığını internetten duyurdu. İlanda başvuru yapacak olan adaylara şart şu: Haftada 6 gün 14.00'ten 00.00'a kadar günlüğü 500 TL!
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Bu şartları kabul edecek kişi aynı zamanda 'part time'ı da kabul edecek. Şu ana kadar başvuru yapan kişi sayısı ise 4 olarak gözüküyor.
Sosyal medyayı yıkıp geçen ilana X kullanıcılarının tepkileri şu şekilde oldu:
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