Adalar'da Toplu Ulaşım Tartışması Devam Ediyor: İBB'nin Son Duyurusuna Hak Veren de Oldu Eleştiren de

İstanbul'un incilerinden Adalar'da atlı faytonlar ile gerçekleşen taşımacılık İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli kararıyla iptal edilmiş, faytonların yerini 'elektrikli, çevreci ve sessiz toplu taşıma sistemi' olarak duyurulan elektrikli araçların alacağı duyurulmuştu. Bu karara bazı Adalar sakinleri 'Adalar'da yavaş yaşam istiyoruz' diye protesto etmiş, eylemler sosyal medyada da yankı bulmuştu. İBB'den yapılan son açıklamada elektrikli araçların Kurban Bayramı öncesinde 15 Haziran 2024 itibarıyla hizmete alındığı yer aldı. İBB'nin açıklamasına sosyal medyada destek verenler de oldu eleştirenler de...