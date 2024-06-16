Adalar'da Toplu Ulaşım Tartışması Devam Ediyor: İBB'nin Son Duyurusuna Hak Veren de Oldu Eleştiren de
Adalar'da Toplu Ulaşım Tartışması Devam Ediyor: İBB'nin Son Duyurusuna Hak Veren de Oldu Eleştiren de
İstanbul'un incilerinden Adalar'da atlı faytonlar ile gerçekleşen taşımacılık İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli kararıyla iptal edilmiş, faytonların yerini 'elektrikli, çevreci ve sessiz toplu taşıma sistemi' olarak duyurulan elektrikli araçların alacağı duyurulmuştu. Bu karara bazı Adalar sakinleri 'Adalar'da yavaş yaşam istiyoruz' diye protesto etmiş, eylemler sosyal medyada da yankı bulmuştu. İBB'den yapılan son açıklamada elektrikli araçların Kurban Bayramı öncesinde 15 Haziran 2024 itibarıyla hizmete alındığı yer aldı. İBB'nin açıklamasına sosyal medyada destek verenler de oldu eleştirenler de...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalar'ın sembollerinden biri olan faytonlar yakın geçmişte büyük bir tartışma konusu haline gelmişti. Son yıllarda hayvan haklarına olan duyarlılığın artmasıyla birlikte birçok hayvan hakları aktivisti "Atlı fayton, hayvan hakları ihlalidir" diyerek uygulamanın son bulmasını savunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020 yılında Adalar'daki fayton uygulamasının kalkacağı yönündeki haberler, daha yavaş bir ada hayatı isteyen Adalıların tepkisini çekmişti. Bölge halkı "Adada yavaş yaşam istiyoruz" pankartlarıyla gelişmeleri protesto etmişti.
İBB'den yapılan son duyuru, Adalar'daki fayton tartışmasını bir kez daha gündeme taşıdı. İBB'den yapılan açıklamada "Yüzde 100 elektrikli, engelli erişimine uygun, sessiz ve sıfır emisyonlu elektrikli araçlarımız Kurban Bayramı öncesinde 15 Haziran 2024'te hizmete alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
Adalar'daki son durum sosyal medyada da geniş bir yankı uyandırdı. Bazı X kullanıcıları kararı desteklerken bazıları da eleştirdi. İşte o yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın