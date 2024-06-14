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Kavurucu Sıcaklarda Soba Yaktılar! Dışarısı 40 Derece Onlar Sobayla Isınıyor!

Kavurucu Sıcaklarda Soba Yaktılar! Dışarısı 40 Derece Onlar Sobayla Isınıyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 12:50

Yazın hızlı başladığı ülkemizde, Gaziantep'te de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı. Bunaltıcı sıcaklardan kaçan yerli ve yabancı turistler, soluğu doğal klimalı mağarada aldı! Dışarısı 40 derecede kavruluyor, onlar soba ile ısınıyor! 

İşte detaylar...

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Güneydoğu'da etkili olan kavurcu sıcaklar, Gaziantep'te hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasına neden oldu!

Güneydoğu'da etkili olan kavurcu sıcaklar, Gaziantep'te hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasına neden oldu!

Vatandaşlar, dışarıda bunalıp kendilerini 500 yıllık geçmişe sahip Kaleoğlu Mağarası'na attılar!

Dışarısı 40 derece, onlar içeride 500 yıldır özelliğini koruyan doğal klimalı mağarada soba ile ısınıyorlar!

Dışarısı 40 derece, onlar içeride 500 yıldır özelliğini koruyan doğal klimalı mağarada soba ile ısınıyorlar!

Kareoğlu Mağarası'nda yazın kavurucu sıcağında bile sıcaklık 10 ila 15 derecelerde seyrediyor. Kelimenin tam anlamıyla kusursuz bir doğa harikası olan tarihi mağarada sobanın başında battaniye ile oturanlar oluyor.

Tarihi mağaranın içinde 4 kuyu bulunuyor. Mağara, 12 sütun ayak üzerinde duruyor!

Tarihi mağaranın içinde 4 kuyu bulunuyor. Mağara, 12 sütun ayak üzerinde duruyor!

Mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, İHA muhabirlerine verdiği demeçte, 'Mağaramızdaki doğal klima, özelliğini 500 yıldır koruyor. Bu mağara dediğim gibi 500 yıllık geçmişi olan tarihi bir mağara. İçerisinde 4 kuyu ve 12 sütun ayaktan oluşuyor. Savaş dönemlerinde silah deposu ve barınma alanı olarak kullanılmış. Dünya harikası diyebileceğimiz bir yer. Şu an Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler sıcaktan bunalınca burayı tercih ediyor. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Serinlemek için mağaraya gelenler, kısa zamanda 'İyi ki soba yaktılar' diyorlar!

Serinlemek için mağaraya gelenler, kısa zamanda 'İyi ki soba yaktılar' diyorlar!

Tarihi mağarayı ziyarete gelen genç kadın ise, “Dışarı çok sıcaktı. Arkadaşlarım da hiç gelmediği için serinlemek için burayı tavsiye ettim. 500 yıllık geçmişinin olduğunu biliyordum ama serin olacağını bilmiyordum. Buraya geldiğimizde ilk olarak sıcaktı. Sonra üşümeye başladık. İyi ki sobaları yaktılar” dedi.

Sıcaklarda haberi okuyan pek çok kişi gibi mağarayı ziyaret edenler de sobayı gördükleri ilk etapta şaşırdıklarını ifade ettiler.

Sıcaklarda haberi okuyan pek çok kişi gibi mağarayı ziyaret edenler de sobayı gördükleri ilk etapta şaşırdıklarını ifade ettiler.

Sanıyoruz ki şu aralar hepimizin böyle bir mağaraya ihtiyacı var! Sahi, sizin bulunduğunuz yerde hava sıcaklıkları kaç dereceye ulaştı? Yorumlarda buluşalım...

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