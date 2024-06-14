Kavurucu Sıcaklarda Soba Yaktılar! Dışarısı 40 Derece Onlar Sobayla Isınıyor!

Mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, İHA muhabirlerine verdiği demeçte, 'Mağaramızdaki doğal klima, özelliğini 500 yıldır koruyor. Bu mağara dediğim gibi 500 yıllık geçmişi olan tarihi bir mağara. İçerisinde 4 kuyu ve 12 sütun ayaktan oluşuyor. Savaş dönemlerinde silah deposu ve barınma alanı olarak kullanılmış. Dünya harikası diyebileceğimiz bir yer. Şu an Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler sıcaktan bunalınca burayı tercih ediyor. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.