Kavurucu Sıcaklarda Soba Yaktılar! Dışarısı 40 Derece Onlar Sobayla Isınıyor!
Kavurucu Sıcaklarda Soba Yaktılar! Dışarısı 40 Derece Onlar Sobayla Isınıyor!
Yazın hızlı başladığı ülkemizde, Gaziantep'te de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı. Bunaltıcı sıcaklardan kaçan yerli ve yabancı turistler, soluğu doğal klimalı mağarada aldı! Dışarısı 40 derecede kavruluyor, onlar soba ile ısınıyor!
İşte detaylar...
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Güneydoğu'da etkili olan kavurcu sıcaklar, Gaziantep'te hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasına neden oldu!
Dışarısı 40 derece, onlar içeride 500 yıldır özelliğini koruyan doğal klimalı mağarada soba ile ısınıyorlar!
Tarihi mağaranın içinde 4 kuyu bulunuyor. Mağara, 12 sütun ayak üzerinde duruyor!
Serinlemek için mağaraya gelenler, kısa zamanda 'İyi ki soba yaktılar' diyorlar!
Sıcaklarda haberi okuyan pek çok kişi gibi mağarayı ziyaret edenler de sobayı gördükleri ilk etapta şaşırdıklarını ifade ettiler.
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