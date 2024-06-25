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Evin Salonunu Tandıra Çeviren Anne Sosyal Medyada Goygoycuların Diline Düştü

Evin Salonunu Tandıra Çeviren Anne Sosyal Medyada Goygoycuların Diline Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 11:18 Son Güncelleme: 25.06.2024 - 11:22

Annelerimizle çoğu zaman en çok evin içerisinde anlaşamıyor olabiliriz. Özellikle yemek yaparken, temizlik yaparken ya da evi düzenlerken farklı tercihlerde bulunmaları, başka yöntemler kullanmaları, şimdiki zamanın gençlerine garip geliyor olabilir. Son olarak da pişirdiği yufkaları evin salonuna sermeyi tercih eden bir anne, sosyal medyada goygoycuların diline düştü.

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Genç kadın, annesinin sabah yaşattığı şoku paylaştı, evin salonundaki manzarayı görenler ikiye bölündü.

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Paylaşıma tam 'Lavaş' esprileri gelmeye başlarken,
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'Lavaş mı Yufka mı?' tartışmasının fitili de ateşlendi.
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Kimileri de paylaşımla geçmişe kısa bir yolculuk yaptı.

Kimileri de paylaşımla geçmişe kısa bir yolculuk yaptı.
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