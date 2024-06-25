Evin Salonunu Tandıra Çeviren Anne Sosyal Medyada Goygoycuların Diline Düştü

Annelerimizle çoğu zaman en çok evin içerisinde anlaşamıyor olabiliriz. Özellikle yemek yaparken, temizlik yaparken ya da evi düzenlerken farklı tercihlerde bulunmaları, başka yöntemler kullanmaları, şimdiki zamanın gençlerine garip geliyor olabilir. Son olarak da pişirdiği yufkaları evin salonuna sermeyi tercih eden bir anne, sosyal medyada goygoycuların diline düştü.