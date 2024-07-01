Kozmetik İndirimleri İçin Birbirimizi Ezdiğimiz Haziran Ayının En Komik Tweetleri
Kozmetik İndirimleri İçin Birbirimizi Ezdiğimiz Haziran Ayının En Komik Tweetleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gel grafiker olarak başla.
Her yerde!
Bir daha dönmeyecek...
Hem de doğal.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Montella'nın yeri
Harcanıyor çocuk...
Aman diyelim.
İçeride yaksaydınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İyi niyetli diyelim.
Kurban Bayramı da böyle geçti.
👇
Kesin diyetsel bir şey.
Bu bilgi yayılmamalıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşke...
Kalori bombası
Neşeli bir Temmuz ayı dileriz 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın