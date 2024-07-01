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Kozmetik İndirimleri İçin Birbirimizi Ezdiğimiz Haziran Ayının En Komik Tweetleri

Kozmetik İndirimleri İçin Birbirimizi Ezdiğimiz Haziran Ayının En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.07.2024 - 15:18

Haziran ayı hiç bitmeyecek gibi gelse de neyse ki mizah tam gaz devam etti de biraz yüzümüz güldü. Peki geçtiğimiz ay en çok nelere gülmüşüz diye etraflıca bir derleyelim dedik.

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Gel grafiker olarak başla.

Gel grafiker olarak başla.
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Her yerde!

Her yerde!
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Bir daha dönmeyecek...

Bir daha dönmeyecek...
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Hem de doğal.

Hem de doğal.
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👇

👇
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Montella'nın yeri

Montella'nın yeri
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Harcanıyor çocuk...

Harcanıyor çocuk...
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Aman diyelim.

Aman diyelim.
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İçeride yaksaydınız.

İçeride yaksaydınız.
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İyi niyetli diyelim.

İyi niyetli diyelim.
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Kurban Bayramı da böyle geçti.

Kurban Bayramı da böyle geçti.
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👇

👇
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Kesin diyetsel bir şey.

Kesin diyetsel bir şey.
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Bu bilgi yayılmamalıydı.

Bu bilgi yayılmamalıydı.
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Keşke...

Keşke...
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Kalori bombası

Kalori bombası
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Neşeli bir Temmuz ayı dileriz 👋

Neşeli bir Temmuz ayı dileriz 👋
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