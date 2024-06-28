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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.06.2024 - 15:54

Twitter'ın adı değişti X oldu, kuşu değişti tuhaf bir şey oldu ama tek bir şey değişmedi. O da mizahın lokomotif mecrası olması. Biz de geçtiğimiz hafta en çok nelere gülmüşüz diye derleyelim dedik.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Vanilyalı diyelim.

Vanilyalı diyelim.
twitter.com

Böyle de bir anıdır...

Böyle de bir anıdır...
twitter.com

Zamanı bükmüş resmen.

Zamanı bükmüş resmen.
twitter.com

Yaymayın bu bilgiyi.

Yaymayın bu bilgiyi.
twitter.com
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Ondan olabilir.

Ondan olabilir.
twitter.com

Keşke...

Keşke...
twitter.com

Portekiz maçının en beğenilen paylaşımıydı.

Portekiz maçının en beğenilen paylaşımıydı.
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Doğu Batı sentezi

Doğu Batı sentezi
twitter.com

Bu kadar şova gerek var mı?

Bu kadar şova gerek var mı?
twitter.com
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👇

👇
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Who they

Who they
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Ankara özlemi

Ankara özlemi
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ChatGPT gibi her şeyi dökmüş.

ChatGPT gibi her şeyi dökmüş.
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Türkçeyi biliyor kesin.

Türkçeyi biliyor kesin.
twitter.com
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🤔

🤔
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Çocuk haklı.

Çocuk haklı.
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Kim o çıksın ortaya.

Kim o çıksın ortaya.
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İkonik foto.

İkonik foto.
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Tam çevirisi bu.

Tam çevirisi bu.
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Şakacı bir belediye

Şakacı bir belediye
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👇

👇
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Konum diye bir şey çıktı.

Konum diye bir şey çıktı.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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