Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Twitter'ın adı değişti X oldu, kuşu değişti tuhaf bir şey oldu ama tek bir şey değişmedi. O da mizahın lokomotif mecrası olması. Biz de geçtiğimiz hafta en çok nelere gülmüşüz diye derleyelim dedik.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Vanilyalı diyelim.
Böyle de bir anıdır...
Zamanı bükmüş resmen.
Yaymayın bu bilgiyi.
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Ondan olabilir.
Keşke...
Portekiz maçının en beğenilen paylaşımıydı.
Doğu Batı sentezi
Bu kadar şova gerek var mı?
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👇
Who they
Ankara özlemi
ChatGPT gibi her şeyi dökmüş.
Türkçeyi biliyor kesin.
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🤔
Çocuk haklı.
Kim o çıksın ortaya.
İkonik foto.
Tam çevirisi bu.
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Şakacı bir belediye
👇
Konum diye bir şey çıktı.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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