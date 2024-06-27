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Goygoy
İçindeki Çocuğa Engel Olamayanlardan İlginç Kitap Ayraçlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İçindeki Çocuğa Engel Olamayanlardan İlginç Kitap Ayraçlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.06.2024 - 19:27

Perşembe günü atılan tweetlerle sitenin nabzını yoklayalım.

İyi eğlenceler 🚀

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Milli maç goygoyları olmazsa olmaz.

Milli maç goygoyları olmazsa olmaz.
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Neden?

Neden?
twitter.com

Bunların düz olanına rastlamadım.

Bunların düz olanına rastlamadım.
twitter.com

Kaşınmışsın.

Kaşınmışsın.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Cuk oturan bir şaka olmuş.

Cuk oturan bir şaka olmuş.
twitter.com

Sanal deccal

Sanal deccal
twitter.com

Bi dk

Bi dk
twitter.com

Ekran başında bile kart gördük.

Ekran başında bile kart gördük.
twitter.com
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Sossuz şovsuz...

Sossuz şovsuz...
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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