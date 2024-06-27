İçindeki Çocuğa Engel Olamayanlardan İlginç Kitap Ayraçlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İçindeki Çocuğa Engel Olamayanlardan İlginç Kitap Ayraçlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Perşembe günü atılan tweetlerle sitenin nabzını yoklayalım.
İyi eğlenceler 🚀
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Milli maç goygoyları olmazsa olmaz.
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Neden?
Bunların düz olanına rastlamadım.
Kaşınmışsın.
👇
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Cuk oturan bir şaka olmuş.
Sanal deccal
Bi dk
Ekran başında bile kart gördük.
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Sossuz şovsuz...
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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