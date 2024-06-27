Mahsun Karaca'dan Fotoğrafını Paylaşan Ronaldo'nun Annesine Cevap Geldi

EURO 2024'te oynanan Türkiye Portekiz maçını tribünden izleyen Röportaj Adam olarak da tanıdığımız Mahsun Karaca son günlerde en az Montella ve futbolcular kadar gündemde. Gündeme gelmesinin sebebi de kendisinin Cristiano Ronaldo'nun babasına benzetilmesi. Tabii bu benzetmeye gülündü geçildi ama Ronaldo'nun annesi Mahsun Karaca'nın fotoğrafını TikTok hesabından hüzünlü bir müzikle paylaşınca olanlar oldu.