Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Mahsun Karaca'dan Fotoğrafını Paylaşan Ronaldo'nun Annesine Cevap Geldi

Mahsun Karaca'dan Fotoğrafını Paylaşan Ronaldo'nun Annesine Cevap Geldi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.06.2024 - 18:04

EURO 2024'te oynanan Türkiye Portekiz maçını tribünden izleyen Röportaj Adam olarak da tanıdığımız Mahsun Karaca son günlerde en az Montella ve futbolcular kadar gündemde. Gündeme gelmesinin sebebi de kendisinin Cristiano Ronaldo'nun babasına benzetilmesi. Tabii bu benzetmeye gülündü geçildi ama Ronaldo'nun annesi Mahsun Karaca'nın fotoğrafını TikTok hesabından hüzünlü bir müzikle paylaşınca olanlar oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mahsun Karaca Portekiz maçını yerinde izleyenlerdendi.

Mahsun Karaca Portekiz maçını yerinde izleyenlerdendi.

Hatta Ronaldo'yla birlikte şöyle bir kadraja girmişliği de var.

Hatta Ronaldo'yla birlikte şöyle bir kadraja girmişliği de var.
twitter.com

Bu fotoğraf ise bizden çıktı. Yurt dışı hesaplarında Ronaldo'nun hayatını kaybeden babası oğlunu izliyor gibi yorumlara neden oldu.

Bu fotoğraf ise bizden çıktı. Yurt dışı hesaplarında Ronaldo'nun hayatını kaybeden babası oğlunu izliyor gibi yorumlara neden oldu.

Olay bir internet fenomeni haline geldi.

Olay bir internet fenomeni haline geldi.

Gülüp geçeriz diye beklerken...

Gülüp geçeriz diye beklerken...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ronaldo'nun annesi Maria Dolores Karaca'nın fotoğrafını ve ölen eşini hüzünlü bir müzik eşliğinde paylaştı.

Ronaldo'nun annesi Maria Dolores Karaca'nın fotoğrafını ve ölen eşini hüzünlü bir müzik eşliğinde paylaştı.

Mahsun K. ise babalık iddialarına şöyle yanıt verdi.

Mahsun K. ise babalık iddialarına şöyle yanıt verdi.
twitter.com

Ardından en az bu yanıt kadar ilginç tepkiler de geldi.

Ardından en az bu yanıt kadar ilginç tepkiler de geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın