Mahsun Karaca'dan Fotoğrafını Paylaşan Ronaldo'nun Annesine Cevap Geldi
Mahsun Karaca'dan Fotoğrafını Paylaşan Ronaldo'nun Annesine Cevap Geldi
EURO 2024'te oynanan Türkiye Portekiz maçını tribünden izleyen Röportaj Adam olarak da tanıdığımız Mahsun Karaca son günlerde en az Montella ve futbolcular kadar gündemde. Gündeme gelmesinin sebebi de kendisinin Cristiano Ronaldo'nun babasına benzetilmesi. Tabii bu benzetmeye gülündü geçildi ama Ronaldo'nun annesi Mahsun Karaca'nın fotoğrafını TikTok hesabından hüzünlü bir müzikle paylaşınca olanlar oldu.
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Mahsun Karaca Portekiz maçını yerinde izleyenlerdendi.
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Hatta Ronaldo'yla birlikte şöyle bir kadraja girmişliği de var.
Bu fotoğraf ise bizden çıktı. Yurt dışı hesaplarında Ronaldo'nun hayatını kaybeden babası oğlunu izliyor gibi yorumlara neden oldu.
Olay bir internet fenomeni haline geldi.
Gülüp geçeriz diye beklerken...
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Ronaldo'nun annesi Maria Dolores Karaca'nın fotoğrafını ve ölen eşini hüzünlü bir müzik eşliğinde paylaştı.
Mahsun K. ise babalık iddialarına şöyle yanıt verdi.
Ardından en az bu yanıt kadar ilginç tepkiler de geldi.
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