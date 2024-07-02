Metrobüsle Karşıya Geçerken Fakirliğimizi Sorgulatan Havuzlu Binanın Sırrı Çözüldü

İstanbul denince akla Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi yapılar gelir ama bir de her gün görüp 'bu neymiş' denen yapılar vardır. Bunlardan birisi de Ortaköy'de bulunan terasında havuz olan lüks bina. Pek çok kişinin özellikle metrobüsle geçerken gördüğü o yapının lüks bir rezidans veya site olduğu tahmin ediliyordu. Ancak durum biraz farklı.