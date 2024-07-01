Atarlı Mezuniyet Pankartlarından Saçma Sapan Tasarımlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Atarlı Mezuniyet Pankartlarından Saçma Sapan Tasarımlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Pazartesi gününe hangi tweetler damga vurmuş, en çok kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
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Var mısın yok musun?
🤔
👇
Mezuniyet mesajları tam gaz!
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Mesaj vermiş olabilirler.
Böyle parlak fikirler lazım.
Gezen çocuk...
Bu kadarı da fazla.
Böyle bir akım vardı.
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Kuru mu?
Hemen tamamlamalısın.
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