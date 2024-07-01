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Atarlı Mezuniyet Pankartlarından Saçma Sapan Tasarımlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Atarlı Mezuniyet Pankartlarından Saçma Sapan Tasarımlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.07.2024 - 19:43

Bakalım Pazartesi gününe hangi tweetler damga vurmuş, en çok kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Var mısın yok musun?

Var mısın yok musun?
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Mezuniyet mesajları tam gaz!

Mezuniyet mesajları tam gaz!
twitter.com
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Mesaj vermiş olabilirler.

Mesaj vermiş olabilirler.
twitter.com

Böyle parlak fikirler lazım.

Böyle parlak fikirler lazım.
twitter.com

Gezen çocuk...

Gezen çocuk...
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Bu kadarı da fazla.

Bu kadarı da fazla.
twitter.com

Böyle bir akım vardı.

Böyle bir akım vardı.
twitter.com
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Kuru mu?

Kuru mu?
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Hemen tamamlamalısın.

Hemen tamamlamalısın.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 👍

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