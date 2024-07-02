Arkadaşına Gelen Evlilik Yüzüğünü Küçümseyen Kişi Tartışma Yarattı
Arkadaşına Gelen Evlilik Yüzüğünü Küçümseyen Kişi Tartışma Yarattı
Evlilik bir insanın hayatındaki en önemli evrelerden biri. İki hayatın birleştirildiği bu evre için de uzun süredir bildiğimiz gelenekler var. Bunlardan biri de teklifin yüzükle yapılması. Ancak bazıları yüzüğün anlamından çok fiyatına veya trend olup olmamasına takılabiliyor.
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Evlilik yüzüğü iki hayatın birleşmesi için anlamlı bir sembol. Arkadaş grubundan biri evlilik yüzüğü aldığında ise illa yüzük inceleniyor.
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Ancak bazıları gelen yüzüğü küçümseyip insanda heves adına bir şey bırakmıyor.
Yüzüğü küçümsenen gelin adayı ise şöyle bir açıklama yaptı.
İnsanlar da bu tip görgüsüzlüklere alışkın olacaklar ki kimse tepkisini esirgemedi.
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