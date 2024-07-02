Arkadaşına Gelen Evlilik Yüzüğünü Küçümseyen Kişi Tartışma Yarattı

Evlilik bir insanın hayatındaki en önemli evrelerden biri. İki hayatın birleştirildiği bu evre için de uzun süredir bildiğimiz gelenekler var. Bunlardan biri de teklifin yüzükle yapılması. Ancak bazıları yüzüğün anlamından çok fiyatına veya trend olup olmamasına takılabiliyor.