İçki Masasında Kadir Gecesi Kutlaması Fotoğrafındaki Detay Viral Oldu

Bir havayolu şirketinde çalışan personelin içki masasında paylaştığı fotoğraf ülke çapında infial yaratmıştı. Kapalı hesaptan yapılan paylaşımı tabiri caizse ihale masadaki Onur T. isimli personelin üstüne kalmış, işten çıkarılıp hapis cezası alan genç Meksika üzerinden ABD'ye iltica etmek kalmıştı. Bir Twitter kullanıcısı o fotoğraftaki bir detayı fark etti.