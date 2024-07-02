İçki Masasında Kadir Gecesi Kutlaması Fotoğrafındaki Detay Viral Oldu
İçki Masasında Kadir Gecesi Kutlaması Fotoğrafındaki Detay Viral Oldu
Bir havayolu şirketinde çalışan personelin içki masasında paylaştığı fotoğraf ülke çapında infial yaratmıştı. Kapalı hesaptan yapılan paylaşımı tabiri caizse ihale masadaki Onur T. isimli personelin üstüne kalmış, işten çıkarılıp hapis cezası alan genç Meksika üzerinden ABD'ye iltica etmek kalmıştı. Bir Twitter kullanıcısı o fotoğraftaki bir detayı fark etti.
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Olay çıkaran "Kadir Gecesi Özel" başlıklı fotoğraf Onur T.'nin hayatını değiştirdi.
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Ardından gezgin YouTuber Fatih Koparan'ın bulduğu Onur T. yaşadığı zorlu süreci anlatmıştı.
Paylaşımı arkadaşlarının onayıyla yaptığını söyleyen Onur T. sınır kapılarında yaşadıklarını anlattı. Söylediklerine göre paylaşımı yapan kendisiydi ama arkadaşlarının da onayı vardı.
Bir Twitter kullanıcısı ise fotoğrafta etiketlenen kişilere baktı ve bir kişi hariç takipten çıktıklarını gördü.
Gelen tepkiler şöyle...
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