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Yaşadıkları Berbat Hisleri Tarif Ederek Tespitin Dibine Vuran Kişiler

Yaşadıkları Berbat Hisleri Tarif Ederek Tespitin Dibine Vuran Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.06.2024 - 17:42

Kimi hisler vardır ki fiziksel bir karşılığı olmasa da ruhsal olarak buzdolabı taşımışa döndürür. Bu hisler bazen anlık bazen de uzun yıllar sonra ortaya çıkar. Dertli olduğu belli bir Twitter kullanıcısı da en berbat hissi sordu. Tanıdık olduğumuz ama ifade edemediğimiz pek çok his tarif edildi.

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Soru şöyleydi 👇

Soru şöyleydi 👇
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Yanıtlara geçelim...

Yanıtlara geçelim...
twitter.com

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Sizce en kötüsü hangisi?

Sizce en kötüsü hangisi?
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