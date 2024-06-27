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Türkiye Çekya Maçının Ardından Kıyafet Üzerinden Provokasyon Yapan Hesaplar Tepki Topladı

Türkiye Çekya Maçının Ardından Kıyafet Üzerinden Provokasyon Yapan Hesaplar Tepki Topladı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.06.2024 - 15:31

EURO 2024'te Millilerimiz Çekya'yı 2-1 yenerek 6 puan topladığı gruptan ikinci olarak çıkmaya hak kazandı. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Meydanlarda, evlerde, caddelerde büyük coşku vardı. Ancak maçın ardından organize bir şekilde aynı paylaşımı yapan hesaplar kafaları karıştırdı.

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Çekya'yı 2-1 geçerek son 16'ya kaldık. Grupları aşmamız yıllardır özlemini duyduğumuz bir başarıydı.

Çekya'yı 2-1 geçerek son 16'ya kaldık. Grupları aşmamız yıllardır özlemini duyduğumuz bir başarıydı.

Türkiye'nin her yerinde bu başarı büyük coşkuyla kutlandı.

Türkiye'nin her yerinde bu başarı büyük coşkuyla kutlandı.

Ancak bazı hesaplar tribünlerdeki bir kadını göstererek bu paylaşımı yaptı.

Ancak bazı hesaplar tribünlerdeki bir kadını göstererek bu paylaşımı yaptı.
twitter.com

Tabii tepkiler de geldi.

Tabii tepkiler de geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Ayrıştırıcı ifadeler ayrıca tepki gördü.

Ayrıştırıcı ifadeler ayrıca tepki gördü.
twitter.com

Alakasız bulundu.

Alakasız bulundu.
twitter.com

Bunun iyi niyetli bir paylaşım olmadığı düşünüldü.

Bunun iyi niyetli bir paylaşım olmadığı düşünüldü.
twitter.com

Troll tehlikesine dikkat çekildi.

Troll tehlikesine dikkat çekildi.
twitter.com

Ancak dikkat çeken bir detay vardı.

Ancak dikkat çeken bir detay vardı.
twitter.com
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Bu tip paylaşımların genelde ilgi çekmek veya etkileşim almak için yapıldığı düşünülürken yüksek takipçili başka hesaplardan da noktası virgülü bile değişmeden kopyalanmış tweetler geldi.

Bu tip paylaşımların genelde ilgi çekmek veya etkileşim almak için yapıldığı düşünülürken yüksek takipçili başka hesaplardan da noktası virgülü bile değişmeden kopyalanmış tweetler geldi.
twitter.com

Aynı şeyleri paylaşan ve kadın profilli yüzlerce hesap tarafından paylaşılan bu tweet kafalarda provokasyon ihtimalini doğurdu.

Aynı şeyleri paylaşan ve kadın profilli yüzlerce hesap tarafından paylaşılan bu tweet kafalarda provokasyon ihtimalini doğurdu.
twitter.com

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