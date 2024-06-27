Türkiye Çekya Maçının Ardından Kıyafet Üzerinden Provokasyon Yapan Hesaplar Tepki Topladı

EURO 2024'te Millilerimiz Çekya'yı 2-1 yenerek 6 puan topladığı gruptan ikinci olarak çıkmaya hak kazandı. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Meydanlarda, evlerde, caddelerde büyük coşku vardı. Ancak maçın ardından organize bir şekilde aynı paylaşımı yapan hesaplar kafaları karıştırdı.