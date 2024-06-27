Türkiye Çekya Maçının Ardından Kıyafet Üzerinden Provokasyon Yapan Hesaplar Tepki Topladı
Türkiye Çekya Maçının Ardından Kıyafet Üzerinden Provokasyon Yapan Hesaplar Tepki Topladı
EURO 2024'te Millilerimiz Çekya'yı 2-1 yenerek 6 puan topladığı gruptan ikinci olarak çıkmaya hak kazandı. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Meydanlarda, evlerde, caddelerde büyük coşku vardı. Ancak maçın ardından organize bir şekilde aynı paylaşımı yapan hesaplar kafaları karıştırdı.
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Çekya'yı 2-1 geçerek son 16'ya kaldık. Grupları aşmamız yıllardır özlemini duyduğumuz bir başarıydı.
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Türkiye'nin her yerinde bu başarı büyük coşkuyla kutlandı.
Ancak bazı hesaplar tribünlerdeki bir kadını göstererek bu paylaşımı yaptı.
Tabii tepkiler de geldi.
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Ayrıştırıcı ifadeler ayrıca tepki gördü.
Alakasız bulundu.
Bunun iyi niyetli bir paylaşım olmadığı düşünüldü.
Troll tehlikesine dikkat çekildi.
Ancak dikkat çeken bir detay vardı.
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Bu tip paylaşımların genelde ilgi çekmek veya etkileşim almak için yapıldığı düşünülürken yüksek takipçili başka hesaplardan da noktası virgülü bile değişmeden kopyalanmış tweetler geldi.
Aynı şeyleri paylaşan ve kadın profilli yüzlerce hesap tarafından paylaşılan bu tweet kafalarda provokasyon ihtimalini doğurdu.
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