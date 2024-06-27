Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Beddua Ettikleri Kişilerin Başlarına Gelenleri Anlatarak Bünyeye İbret Yükleyen Twitter Kullanıcıları

Beddua Ettikleri Kişilerin Başlarına Gelenleri Anlatarak Bünyeye İbret Yükleyen Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.06.2024 - 13:47

İnancınıza göre ister ilahi adalet deyin ister karma ister kelebek etkisi... Herkes zamanında kendine maddi veya manevi kötü şeyler yapmış kişilere ah etmiştir. Bu yaptıklarının karşılığını görmesini dilemiştir. Twitter'da da bir kullanıcı annesine yapılan kötülüğü ve kötülüğü yapan kişinin başına gelenleri paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paylaşım şöyleydi...

Paylaşım şöyleydi...
twitter.com

Gelen yüzlerce yanıttan yalnız olmadığını anladı.

Gelen yüzlerce yanıttan yalnız olmadığını anladı.
twitter.com

Diğer hikayeler de şöyle 👇

Diğer hikayeler de şöyle 👇
twitter.com

Genelde bu tip olaylar geniş aileler içinde geçiyor.

Genelde bu tip olaylar geniş aileler içinde geçiyor.
twitter.com

Akrabalar arası da bu tip didişmeler mevcut.

Akrabalar arası da bu tip didişmeler mevcut.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkemizin kanayan yarası ev sahibi kiracı ilişkileri de yanıtlarda yoğun bir yer tutuyor.

Ülkemizin kanayan yarası ev sahibi kiracı ilişkileri de yanıtlarda yoğun bir yer tutuyor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sizin böyle hikayeleriniz var mı?

Sizin böyle hikayeleriniz var mı?
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın