Beddua Ettikleri Kişilerin Başlarına Gelenleri Anlatarak Bünyeye İbret Yükleyen Twitter Kullanıcıları
Beddua Ettikleri Kişilerin Başlarına Gelenleri Anlatarak Bünyeye İbret Yükleyen Twitter Kullanıcıları
İnancınıza göre ister ilahi adalet deyin ister karma ister kelebek etkisi... Herkes zamanında kendine maddi veya manevi kötü şeyler yapmış kişilere ah etmiştir. Bu yaptıklarının karşılığını görmesini dilemiştir. Twitter'da da bir kullanıcı annesine yapılan kötülüğü ve kötülüğü yapan kişinin başına gelenleri paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen yüzlerce yanıttan yalnız olmadığını anladı.
Diğer hikayeler de şöyle 👇
Genelde bu tip olaylar geniş aileler içinde geçiyor.
Akrabalar arası da bu tip didişmeler mevcut.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizin kanayan yarası ev sahibi kiracı ilişkileri de yanıtlarda yoğun bir yer tutuyor.
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Sizin böyle hikayeleriniz var mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın