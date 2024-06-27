Beddua Ettikleri Kişilerin Başlarına Gelenleri Anlatarak Bünyeye İbret Yükleyen Twitter Kullanıcıları

İnancınıza göre ister ilahi adalet deyin ister karma ister kelebek etkisi... Herkes zamanında kendine maddi veya manevi kötü şeyler yapmış kişilere ah etmiştir. Bu yaptıklarının karşılığını görmesini dilemiştir. Twitter'da da bir kullanıcı annesine yapılan kötülüğü ve kötülüğü yapan kişinin başına gelenleri paylaştı.