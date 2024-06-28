Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sosyal Medyada Yayılan Tesettür Videosunda Verilen Mesajlara Tepki Yağdı

Sosyal Medyada Yayılan Tesettür Videosunda Verilen Mesajlara Tepki Yağdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.06.2024 - 14:12

Sosyal medyada yayılan bir videoda tesettürün yaz sıcaklarında getirdiği avantajlardan bahsedildi. Maddelerin sıralandığı videodaki rahatsız edici bakış detayının ise tesettürlü olmayanların tacizi hak ettiği şeklinde bir algıya hizmet ettiği düşünüldü. O içeriğe tepkiler gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Video şu 👇

Ayrımcı bulundu.

Ayrımcı bulundu.
twitter.com

Taciz suçunu kadına yükleme amacı güttüğü öne sürüldü.

Taciz suçunu kadına yükleme amacı güttüğü öne sürüldü.
twitter.com

İronik yanıtlar da geldi.

İronik yanıtlar da geldi.
twitter.com

Bunun son zamanlarda yapılan bir algı çalışması olduğu düşüncesi de mevcut.

Bunun son zamanlarda yapılan bir algı çalışması olduğu düşüncesi de mevcut.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gündüz kuşağı programlarından örnek geldi.

Gündüz kuşağı programlarından örnek geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
54
45
10
3
3
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın