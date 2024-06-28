Sosyal Medyada Yayılan Tesettür Videosunda Verilen Mesajlara Tepki Yağdı
Sosyal Medyada Yayılan Tesettür Videosunda Verilen Mesajlara Tepki Yağdı
Sosyal medyada yayılan bir videoda tesettürün yaz sıcaklarında getirdiği avantajlardan bahsedildi. Maddelerin sıralandığı videodaki rahatsız edici bakış detayının ise tesettürlü olmayanların tacizi hak ettiği şeklinde bir algıya hizmet ettiği düşünüldü. O içeriğe tepkiler gecikmedi.
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Video şu 👇
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Ayrımcı bulundu.
Taciz suçunu kadına yükleme amacı güttüğü öne sürüldü.
İronik yanıtlar da geldi.
Bunun son zamanlarda yapılan bir algı çalışması olduğu düşüncesi de mevcut.
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Gündüz kuşağı programlarından örnek geldi.
👇
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