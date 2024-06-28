Sosyal Medyada Yayılan Tesettür Videosunda Verilen Mesajlara Tepki Yağdı

Sosyal medyada yayılan bir videoda tesettürün yaz sıcaklarında getirdiği avantajlardan bahsedildi. Maddelerin sıralandığı videodaki rahatsız edici bakış detayının ise tesettürlü olmayanların tacizi hak ettiği şeklinde bir algıya hizmet ettiği düşünüldü. O içeriğe tepkiler gecikmedi.