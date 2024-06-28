Başardık Paylaşımıyla Gri Listeden Çıkmamızı Kutlayan Mehmet Şimşek'e Gelen İronik Tepkiler
Başardık Paylaşımıyla Gri Listeden Çıkmamızı Kutlayan Mehmet Şimşek'e Gelen İronik Tepkiler
'Öndeyiz' gibi siyasilerin Twitter'ı etkin kullanmasıyla kalıplaşmış pek çok siyasi paylaşımı var. Bunlara bir yenisi de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. 'Başardık' yazdığı paylaşım ilk başlarda kafa karıştırsa da sonra bu paylaşımın sebebi belli oldu.
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Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Ekim 2021'de kara para aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu.
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Bakan Şimşek 3 yıl önce girdiğimiz Pakistan, Suriye ve Güney Sudan gibi ülkelerin bulunduğu gri listeden çıkışımızı böyle duyurdu.
Ancak eleştiriler oldukça fazlaydı.
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