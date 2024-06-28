Başardık Paylaşımıyla Gri Listeden Çıkmamızı Kutlayan Mehmet Şimşek'e Gelen İronik Tepkiler

'Öndeyiz' gibi siyasilerin Twitter'ı etkin kullanmasıyla kalıplaşmış pek çok siyasi paylaşımı var. Bunlara bir yenisi de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. 'Başardık' yazdığı paylaşım ilk başlarda kafa karıştırsa da sonra bu paylaşımın sebebi belli oldu.