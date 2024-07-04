Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
🤔
Şiddete karşıyız ama uyarı da gerekiyor.
👇
Adamlık içerir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O pijama?
Gezemeyen tavuk
Ah be Selahattin Abi.
Buna da yükselme.
Aşırı fakirliğin faydaları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsan özeniyor.
👇
Biraz da coğrafya.
Bundan olanlar?
Kısa ve net!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Patentini al!
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın