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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.07.2024 - 17:19

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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🤔

🤔
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Şiddete karşıyız ama uyarı da gerekiyor.

Şiddete karşıyız ama uyarı da gerekiyor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Adamlık içerir

Adamlık içerir
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O pijama?

O pijama?
twitter.com

Gezemeyen tavuk

Gezemeyen tavuk
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Ah be Selahattin Abi.

Ah be Selahattin Abi.
twitter.com

Buna da yükselme.

Buna da yükselme.
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Aşırı fakirliğin faydaları...

Aşırı fakirliğin faydaları...
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İnsan özeniyor.

İnsan özeniyor.
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👇

👇
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Biraz da coğrafya.

Biraz da coğrafya.
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Bundan olanlar?

Bundan olanlar?
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Kısa ve net!

Kısa ve net!
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Patentini al!

Patentini al!
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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