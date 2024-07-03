Avusturya Maçı Mizahından Cübbeli'nin Burberry Takkesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Avusturya Maçı Mizahından Cübbeli'nin Burberry Takkesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım milli takım zaferiyle taçlanan Çarşamba günü timeline'ına kimler damga vurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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En büyük gündem Avusturya maçıydı.
Haksız değil.
Yaşlılık belirtileri...
Devam!
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Kabul et!
Çıktı bile.
👇
Allahını seven ofansa gelsin.
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ÇFV
👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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