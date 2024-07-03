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Avusturya Maçı Mizahından Cübbeli'nin Burberry Takkesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Avusturya Maçı Mizahından Cübbeli'nin Burberry Takkesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.07.2024 - 19:43

Bakalım milli takım zaferiyle taçlanan Çarşamba günü timeline'ına kimler damga vurmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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En büyük gündem Avusturya maçıydı.

En büyük gündem Avusturya maçıydı.
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Haksız değil.

Haksız değil.
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Yaşlılık belirtileri...

Yaşlılık belirtileri...
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Devam!

Devam!
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Kabul et!

Kabul et!
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Çıktı bile.

Çıktı bile.
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👇

👇
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İşte medeniyet!

Allahını seven ofansa gelsin.

Allahını seven ofansa gelsin.
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ÇFV

ÇFV
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👇
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👇

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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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