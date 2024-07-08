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Tercümanlık Yapacağını Zannederken Escortluk Yapmaktan Son Anda Kurtulan Twitter Kullanıcısı

Tercümanlık Yapacağını Zannederken Escortluk Yapmaktan Son Anda Kurtulan Twitter Kullanıcısı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.07.2024 - 17:47

Gençlik demek kendi içinde enerjisi olsa da aynı zamanda tecrübesizlik demek. İnsan sarraflığı denen mevzu zaman aldığı için en çok kandırıldığımız anlar da genelde gençken başımıza geliyor. Komedyen Deniz Özturhan ise şans eseri escortluktan nasıl yırttığını anlattığı flooduyla viral oldu.

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Olay kahramanımızın üniversite hayatında yaşanıyor.

Olay kahramanımızın üniversite hayatında yaşanıyor.

300 dolara tercüme işi.

300 dolara tercüme işi.

Tabii işin detaylarına tam olarak hakim değil.

Tabii işin detaylarına tam olarak hakim değil.

Ayrı oda tutmayabilir!

Ayrı oda tutmayabilir!

Böyle de bir hikaye.

Böyle de bir hikaye.
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