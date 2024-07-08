Tercümanlık Yapacağını Zannederken Escortluk Yapmaktan Son Anda Kurtulan Twitter Kullanıcısı

Gençlik demek kendi içinde enerjisi olsa da aynı zamanda tecrübesizlik demek. İnsan sarraflığı denen mevzu zaman aldığı için en çok kandırıldığımız anlar da genelde gençken başımıza geliyor. Komedyen Deniz Özturhan ise şans eseri escortluktan nasıl yırttığını anlattığı flooduyla viral oldu.