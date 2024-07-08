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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.07.2024 - 16:13

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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O anlamda dememiş sanki?

O anlamda dememiş sanki?
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Ocağı da bir silsen ya?

Ocağı da bir silsen ya?

👇

👇
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Rex'in oralarda takılıyor.

Rex'in oralarda takılıyor.
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Belediyelerimiz çok şakacı.

Belediyelerimiz çok şakacı.
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Doğru çeviri

Doğru çeviri
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Kalori bombası

Kalori bombası
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Beklediğimiz edebi yorum.

Beklediğimiz edebi yorum.
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Kapatalım!

Kapatalım!
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