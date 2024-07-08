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Altılı Sodanın Verdiği Güvenden Arda Güler'in Çocukluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Altılı Sodanın Verdiği Güvenden Arda Güler'in Çocukluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.07.2024 - 19:16

Bakalım yeni haftaya hangi paylaşımlarla girdik, kimler timeline'ı paylaşımlarıyla domine etti?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Aynısı!

Aynısı!
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🤔

🤔
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Bu minvalde çok paylaşım göreceksiniz.

Bu minvalde çok paylaşım göreceksiniz.
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Sebebi ise bu fotoğraf

Sebebi ise bu fotoğraf
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Satranç ülkesi olacağız.

Satranç ülkesi olacağız.
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O nasıl köy?

O nasıl köy?
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👇

👇
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Sarıgül gibi zorluyor.

Sarıgül gibi zorluyor.
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Açılmamış olacak.

Açılmamış olacak.
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👇

👇
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Ne sandın ki?

Ne sandın ki?
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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