Altılı Sodanın Verdiği Güvenden Arda Güler'in Çocukluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Altılı Sodanın Verdiği Güvenden Arda Güler'in Çocukluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yeni haftaya hangi paylaşımlarla girdik, kimler timeline'ı paylaşımlarıyla domine etti?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Aynısı!
🤔
Bu minvalde çok paylaşım göreceksiniz.
Sebebi ise bu fotoğraf
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Satranç ülkesi olacağız.
O nasıl köy?
👇
Sarıgül gibi zorluyor.
Açılmamış olacak.
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Ne sandın ki?
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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