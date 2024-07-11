Kadraja Giren Kişiyi Fotoğrafından Kaldırmak İsteyen Kişiye Gelen Yaratıcı Görseller
Kadraja Giren Kişiyi Fotoğrafından Kaldırmak İsteyen Kişiye Gelen Yaratıcı Görseller
Bir fotoğraf çektiriyorsak, üstelik bu fotoğraf yaz ve tatil temalıysa her şeyin mükemmel olmasını isteriz. Kendimiz başta olmak üzere bazı kusurları düzeltiriz. Ancak çok iyi bir fotoğrafın davetsiz misafirleri de olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Twitter kullanıcısı da "tam PP'lik foto" diye düşünmüş olacak ki arkada güneşlenen vatandaşı kaldırmak istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsteği yerine geldi gelmesine ancak...
Mizahi dokunuşlarda bulunanlar da oldu.
İşi abartanlar...
Uzaya çıkanlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şehri kaldıran bile oldu.
Diğer çalışmalar da şöyle 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın