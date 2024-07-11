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Kadraja Giren Kişiyi Fotoğrafından Kaldırmak İsteyen Kişiye Gelen Yaratıcı Görseller

Kadraja Giren Kişiyi Fotoğrafından Kaldırmak İsteyen Kişiye Gelen Yaratıcı Görseller

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.07.2024 - 14:29

Bir fotoğraf çektiriyorsak, üstelik bu fotoğraf yaz ve tatil temalıysa her şeyin mükemmel olmasını isteriz. Kendimiz başta olmak üzere bazı kusurları düzeltiriz. Ancak çok iyi bir fotoğrafın davetsiz misafirleri de olabilir.

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Bir Twitter kullanıcısı da "tam PP'lik foto" diye düşünmüş olacak ki arkada güneşlenen vatandaşı kaldırmak istedi.

Bir Twitter kullanıcısı da "tam PP'lik foto" diye düşünmüş olacak ki arkada güneşlenen vatandaşı kaldırmak istedi.
twitter.com

İsteği yerine geldi gelmesine ancak...

İsteği yerine geldi gelmesine ancak...
twitter.com

Mizahi dokunuşlarda bulunanlar da oldu.

Mizahi dokunuşlarda bulunanlar da oldu.
twitter.com

İşi abartanlar...

İşi abartanlar...
twitter.com

Uzaya çıkanlar...

Uzaya çıkanlar...
twitter.com
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Şehri kaldıran bile oldu.

Şehri kaldıran bile oldu.
twitter.com

Diğer çalışmalar da şöyle 👇

Diğer çalışmalar da şöyle 👇
twitter.com

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👇
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twitter.com

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👇
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En emek verilmişiyle kapatalım.

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