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Erkek Kardeş Tuhaflıklarından Telefonu Eline Büyük Gelenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Erkek Kardeş Tuhaflıklarından Telefonu Eline Büyük Gelenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.07.2024 - 19:35

Bakalım Salı günü Twitter'da en çok hangi paylaşımlar konuşulmuş, kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Overthinking dedikleri...

Overthinking dedikleri...
twitter.com

10 yılda bir yeniden moda oluyor.

10 yılda bir yeniden moda oluyor.
twitter.com

*Kanzi

*Kanzi
twitter.com

O nasıl oldu öyle?

O nasıl oldu öyle?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Olması gereken...

Olması gereken...
twitter.com

Muhtemelen...

Muhtemelen...
twitter.com

Pro max plus

Pro max plus
twitter.com

Net!

Net!
twitter.com
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Dünden hazır!

Dünden hazır!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

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