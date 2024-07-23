Erkek Kardeş Tuhaflıklarından Telefonu Eline Büyük Gelenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Erkek Kardeş Tuhaflıklarından Telefonu Eline Büyük Gelenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü Twitter'da en çok hangi paylaşımlar konuşulmuş, kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Overthinking dedikleri...
10 yılda bir yeniden moda oluyor.
*Kanzi
O nasıl oldu öyle?
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Olması gereken...
Muhtemelen...
Pro max plus
Net!
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Dünden hazır!
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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