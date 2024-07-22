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Kanuni'nin Çerez Niyetine Aldığı Yerlerden Hediye İşine Yabancı Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kanuni'nin Çerez Niyetine Aldığı Yerlerden Hediye İşine Yabancı Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.07.2024 - 18:56

Bakalım yeni bir haftaya başladığımız Pazartesi günü eski adı Twitter yeni adı X olan platformun timeline'ına kimler damga vurmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Değil mi?

Değil mi?
twitter.com

Zor bir durum...

Zor bir durum...
twitter.com

Nöroloji misin sen?

Nöroloji misin sen?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Buna bir çözüm bulunmalı.

Buna bir çözüm bulunmalı.
twitter.com

Emin misin?

Emin misin?
twitter.com

Benzer işler...

Benzer işler...
twitter.com

Bilen biri anlatsın.

Bilen biri anlatsın.
twitter.com
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Biraz düşününce evet...

Biraz düşününce evet...
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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