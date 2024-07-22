Kanuni'nin Çerez Niyetine Aldığı Yerlerden Hediye İşine Yabancı Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kanuni'nin Çerez Niyetine Aldığı Yerlerden Hediye İşine Yabancı Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yeni bir haftaya başladığımız Pazartesi günü eski adı Twitter yeni adı X olan platformun timeline'ına kimler damga vurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Değil mi?
Zor bir durum...
Nöroloji misin sen?
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Buna bir çözüm bulunmalı.
Emin misin?
Benzer işler...
Bilen biri anlatsın.
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Biraz düşününce evet...
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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