İstanbul'da Kene Alarmı: Son 3 Ayda 6 Bin 165 Vaka Tespit Edildi
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul’da son 1 yıl içinde toplam 7 bin 2 kene ısırması vakasının kayıt altına alındığını açıkladı.
Yaz aylarının gelmesiyle artışa geçen vaka sayıları hakkında bilgi veren Güner, “Bu vakaların 6 bin 165'i yalnızca nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti. Öte yandan İstanbul kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası görülmemiştir.' dedi.
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Yaz aylarında doğada zaman geçiren vatandaşları bekleyen en büyük tehlikelerden biri de kene ısırması.
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Keneden nasıl korunur?
Kene ısırılması sonrasında neler yapılmalı?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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