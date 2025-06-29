Mansur Yavaş’tan "Kılıçdaroğlu ile Bir Daha Görüşmem" Haberlerine Yalanlama

Sözcü Gazeteci, Ünsal Ünlü’ye dayandırdığı “Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu ile görüşmem” başlıklı haberinde görüşme sonrasında Mansur Yavaş’ın, “Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum. Bu kavga çok gereksiz bir kavga. Erdoğan’ın da istediği ‘Bunlar zaten geçinemez’ görüntüsünü veriyor ve hiçbir faydası yok.” dediğini iddia etmişti.