Mansur Yavaş’tan "Kılıçdaroğlu ile Bir Daha Görüşmem" Haberlerine Yalanlama
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmiş ve mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkması durumunda görevi kabul etmemesi tavsiyesinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ise heyete olumsuz karşılık vermişti.
Sözcü Gazetesi, gazeteci Ünsal Ünlü’ye konuşan Yavaş’ın, “Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu ile görüşmem” dediğini haberleştirmişti.
Mansur Yavaş, Twitter’dan haberi “Böyle bir sözüm yok” diyerek yalanladı.
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CHP’de “mutlak butlan” tartışması devam ediyor.
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Mansur Yavaş, "Bir daha görüşmem” haberini yalanladı.
Mansur Yavaş haberi Twitter hesabından yalanladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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