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Mansur Yavaş’tan "Kılıçdaroğlu ile Bir Daha Görüşmem" Haberlerine Yalanlama

Mansur Yavaş’tan "Kılıçdaroğlu ile Bir Daha Görüşmem" Haberlerine Yalanlama

Mansur Yavaş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2025 - 13:01

CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmiş ve mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkması durumunda görevi kabul etmemesi tavsiyesinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ise heyete olumsuz karşılık vermişti.

Sözcü Gazetesi, gazeteci Ünsal Ünlü’ye konuşan Yavaş’ın, “Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu ile görüşmem” dediğini haberleştirmişti. 

Mansur Yavaş, Twitter’dan haberi “Böyle bir sözüm yok” diyerek yalanladı.

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CHP’de “mutlak butlan” tartışması devam ediyor.

CHP’de “mutlak butlan” tartışması devam ediyor.

Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nu mağlup ederek genel başkanlığı kazandığı CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ı mahkemeye taşınmıştı. Mahkemeden, “mutlak butlan” kararı çıkacağı ve böylece Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibinin geri döneceği iddia ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu da son sözleriyle partiye geri döneceğinin sinyallerini açık açık vermeye başlamıştı. 

Gazeteci İsmail Saymaz, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç’un Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisiden ziyaret ettiği ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “mutlak butlan” kararına karşı olduğu yönünde açıklama yapmasını talep ettiğini yazmıştı. 

Kemal Kılıçdaroğlu ise talebi, “Partiyi kayyuma mı bırakayım” diyerek reddetmişti.

Mansur Yavaş, "Bir daha görüşmem” haberini yalanladı.

Mansur Yavaş, "Bir daha görüşmem” haberini yalanladı.

Sözcü Gazeteci, Ünsal Ünlü’ye dayandırdığı “Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu ile görüşmem” başlıklı haberinde görüşme sonrasında Mansur Yavaş’ın, “Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum. Bu kavga çok gereksiz bir kavga. Erdoğan’ın da istediği ‘Bunlar zaten geçinemez’ görüntüsünü veriyor ve hiçbir faydası yok.” dediğini iddia etmişti.

Mansur Yavaş haberi Twitter hesabından yalanladı.

Mansur Yavaş haberi Twitter hesabından yalanladı.
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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