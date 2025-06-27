onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na Cevap: "Bu Sözleri Duymak Kahredici, İhanete Uğradım"

Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na Cevap: "Bu Sözleri Duymak Kahredici, İhanete Uğradım"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.06.2025 - 09:24 Son Güncelleme: 27.06.2025 - 09:32

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu süreçte CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Ekrem İmamoğlu, “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları hatırlatarak, “13,5 yıl yol arkadaşlığı yaptım. Eğer suçluysam, en büyük suç ortağım Kemal Bey’dir” dedi.

Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları hatırlatarak, “13,5 yıl yol arkadaşlığı yaptım. Eğer suçluysam, en büyük suç ortağım Kemal Bey’dir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP'nin düzenlediği eylemleri “doğru bulmadığını” söylemesi üzerine İmamoğlu, bu yorumu “çok acı” bulduğunu belirtti. Eski genel başkanın geçmişte “Adalet Yürüyüşü” sözü verdiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bugün bunca insan içerideyken bu sözleri duymak kahredici” dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile cezaevinde yaptığı görüşmede kurultay sürecine dair fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun “kurultaylar temizdir” dediğini belirten İmamoğlu, buna rağmen Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayıyla ilgili 'mutlak butlan' kararına dair tartışmalara da tepki gösterdi: “Bu hukuksuzluğa boyun eğen, kararın gereğini yapmaya hazırlananlar utançla hatırlanır, lanetlenir. Tenezzül etmeyin.”

Son olarak iktidara seslenen İmamoğlu, “CHP teslim alınacak bir parti değildir. Seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz” dedi.

İSMAİL SAYMAZ’IN HALK TV’DEKİ HABERİNİN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
6
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın