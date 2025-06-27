Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na Cevap: "Bu Sözleri Duymak Kahredici, İhanete Uğradım"
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu süreçte CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Ekrem İmamoğlu, “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı” dedi.
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Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları hatırlatarak, “13,5 yıl yol arkadaşlığı yaptım. Eğer suçluysam, en büyük suç ortağım Kemal Bey’dir” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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