Türkiye’de Birçok Bölgede Orman Yangını: OGM "Çakmakla Yangın Bilerek Çıkarıldı" İddiasını Yalanladı

Yaz aylarının en sıcak günleri henüz gelmemişken Türkiye’de birçok bölgede orman yangını çıktı. Son olarak İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de çıkan orman yangınlarına müdahale edilmeye başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, İzmir Aliağa’daki yangının çakmakla bir kişi tarafından bilerek çıkarıldığı iddiasını yalanladı. Müdürlük, yangının yönünü ve enerjisini düşürmek için bilimsel bir yöntem olan karşı ateş ile yangına müdahale edildiğini açıkladı.