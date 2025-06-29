Türkiye’de Birçok Bölgede Orman Yangını: OGM "Çakmakla Yangın Bilerek Çıkarıldı" İddiasını Yalanladı
Yaz aylarının en sıcak günleri henüz gelmemişken Türkiye’de birçok bölgede orman yangını çıktı. Son olarak İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de çıkan orman yangınlarına müdahale edilmeye başlandı.
Orman Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, İzmir Aliağa’daki yangının çakmakla bir kişi tarafından bilerek çıkarıldığı iddiasını yalanladı. Müdürlük, yangının yönünü ve enerjisini düşürmek için bilimsel bir yöntem olan karşı ateş ile yangına müdahale edildiğini açıkladı.
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Türkiye’de İzmir, Sakarya, Manisa, Bilecik gibi illerde çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor.
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Karşı ateş ile müdahale edilmiş.
Orman Genel Müdürlüğü’nün dezenformasyon uyarısı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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