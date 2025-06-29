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Türkiye’de Birçok Bölgede Orman Yangını: OGM "Çakmakla Yangın Bilerek Çıkarıldı" İddiasını Yalanladı

Türkiye’de Birçok Bölgede Orman Yangını: OGM "Çakmakla Yangın Bilerek Çıkarıldı" İddiasını Yalanladı

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2025 - 15:19

Yaz aylarının en sıcak günleri henüz gelmemişken Türkiye’de birçok bölgede orman yangını çıktı. Son olarak İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de çıkan orman yangınlarına müdahale edilmeye başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, İzmir Aliağa’daki yangının çakmakla bir kişi tarafından bilerek çıkarıldığı iddiasını yalanladı. Müdürlük, yangının yönünü ve enerjisini düşürmek için bilimsel bir yöntem olan karşı ateş ile yangına müdahale edildiğini açıkladı.

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Türkiye’de İzmir, Sakarya, Manisa, Bilecik gibi illerde çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor.

Türkiye’de İzmir, Sakarya, Manisa, Bilecik gibi illerde çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor.

Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın kontrol altına alınırken, Manisa ve İzmir’de çıkan yangınlara müdahale sürdürüyor. 

Orman Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde İzmir’in Aliağa ilçesinde çıkan yangınlarla ilgili ortaya atılan iddiaları ise yalanladı.

Karşı ateş ile müdahale edilmiş.

Karşı ateş ile müdahale edilmiş.

Müdürlük paylaştığı video ile yangınlara tüm dünyada kabul görmüş bir uygulama olan karşı ateş ile müdahale edildiğini ve iddia edildiği gibi yangınların bir kişi tarafından çakmakla bilerek çıkarılmadığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün dezenformasyon uyarısı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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