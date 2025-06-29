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YÖK’ten Hastanesi Bulunan Üniversitelerin Rektörlüğüne "Cinsiyet Değiştirme Talebi" ile İlgili Yazı

YÖK’ten Hastanesi Bulunan Üniversitelerin Rektörlüğüne "Cinsiyet Değiştirme Talebi" ile İlgili Yazı

YÖK
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2025 - 16:51

Yükseköğretim Kurumu tarafından hastanesi bulunan üniversitelerin rektörlüklerine gönderilen yazıda, son 10 yılda hastaneye cinsiyet değiştirme ameliyatı için başvuran kişilerin sayısı talep edildi. 

YÖK ayrıca karar sürecinin nasıl işletildiğine dair de üniversitelerden bilgi raporu istedi.

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YÖK tarafından hastanesi bulunan üniversite rektörlüklerine gönderilen bilgi talep yazısı gündem oldu.

YÖK tarafından hastanesi bulunan üniversite rektörlüklerine gönderilen bilgi talep yazısı gündem oldu.

KaosGL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bildiriye göre, YÖK tarafından rektörlüklere gönderilen yazıda, son 10 yılda 'cinsiyet değiştirme talebi reddedilen, kabul edilen ve ameliyat olanların' sayısı talep edildi.

YÖK ayıca cinsiyet değiştirme talebinde karar sürecinin nasıl işletildiğinin de raporlarlanmasını istedi.

Yıldız Tar’ın Twitter hesabında paylaştı YÖK talep yazısı 👇

Yıldız Tar’ın Twitter hesabında paylaştı YÖK talep yazısı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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