YÖK’ten Hastanesi Bulunan Üniversitelerin Rektörlüğüne "Cinsiyet Değiştirme Talebi" ile İlgili Yazı
Yükseköğretim Kurumu tarafından hastanesi bulunan üniversitelerin rektörlüklerine gönderilen yazıda, son 10 yılda hastaneye cinsiyet değiştirme ameliyatı için başvuran kişilerin sayısı talep edildi.
YÖK ayrıca karar sürecinin nasıl işletildiğine dair de üniversitelerden bilgi raporu istedi.
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YÖK tarafından hastanesi bulunan üniversite rektörlüklerine gönderilen bilgi talep yazısı gündem oldu.
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Yıldız Tar’ın Twitter hesabında paylaştı YÖK talep yazısı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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