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KAOS GL Derneği’nin X (Twitter) Hesabı Engellendi: Sebep Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni

KAOS GL Derneği’nin X (Twitter) Hesabı Engellendi: Sebep Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2025 - 20:01

Türkiye’nin ilk resmi LGBTİ+ derneği olan KAOS GL Derneği’nin X (Twitter) hesabı mahkeme kararı ile erişime engellendi. Mahkeme kararı, “milli güvenlik ve kamu düzenin korunması” gerekçesiyle aldı.

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Türkiye’de erişime engellenen hesaplara bir yenisi daha eklendi.

Türkiye’de erişime engellenen hesaplara bir yenisi daha eklendi.

Engelli Web isimli Twitter hesabı, KAOS GL Derneği’nin X hesabınını mahkeme kararı ile engellendiğini duyurdu. 

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 21 Haziran 2025 tarihli ve 2025/7155 sayılı kararınını gerekçesi, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” oldu. 

Mahkemenin, 47 bin 500 takipçili hesaba erişimin engellenmesi, İstanbul Trans Pride ve Ankara Onur Yürüyüşü'nün hemen ardından gerçekleşti.

KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar’ın paylaşımı 👇

KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'X hesabımız erişime engellendi!

Kaos GL Derneği bünyesinde yayın hayatını sürdüren internet gazetemize ait X (eski adıyla Twitter) hesabımız Türkiye’den erişime engellendi. 

47 bin 500 takipçili @kaosgl hesabımıza Türkiye’den okurlarımız ulaşamıyor.

X, bu engelleme ile ilgili tarafımıza herhangi bir bildirimde bulunmadı. Sayfamıza girildiğinde, “yasal bir talebe yanıt olarak Türkiye’den görünmez kılındığı” ifadesi ile karşılaşıyoruz.

İfade özgürlüğüne ve özelde de LGBTİ+’ların ifade özgürlüğüne ağır bir saldırı anlamına gelen bu sansürü kabul etmiyoruz. LGBTİ+ haberciliği yapan bir basın kurumunun X hesabının, LGBTİ+ Onur Ayı’nda sansürlenmesini manidar buluyoruz.

Son dönemlerde çok sayıda kadın örgütünün X hesabının engellenmesi ile sansür iyice ayyuka çıkmıştır.

LGBTİ+’ların hikayesini yani kendi hikayelerimizi anlatmaya, hak temelli habercilik yapmaya devam edeceğiz. Bundan 31 yıl önce Kaos GL dergisi ile başladığımız bu yolculuk, her mecrada, her patikada devam edecek. Tıpkı Ankara Onur Yürüyüşü’nün basın açıklamasında dendiği gibi, çünkü bu sadece bir kimlik mücadelesi değil; bu, yaşamın ta kendisini savunmaktır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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