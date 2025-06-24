KAOS GL Derneği’nin X (Twitter) Hesabı Engellendi: Sebep Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni

'X hesabımız erişime engellendi!

Kaos GL Derneği bünyesinde yayın hayatını sürdüren internet gazetemize ait X (eski adıyla Twitter) hesabımız Türkiye’den erişime engellendi.

47 bin 500 takipçili @kaosgl hesabımıza Türkiye’den okurlarımız ulaşamıyor.

X, bu engelleme ile ilgili tarafımıza herhangi bir bildirimde bulunmadı. Sayfamıza girildiğinde, “yasal bir talebe yanıt olarak Türkiye’den görünmez kılındığı” ifadesi ile karşılaşıyoruz.

İfade özgürlüğüne ve özelde de LGBTİ+’ların ifade özgürlüğüne ağır bir saldırı anlamına gelen bu sansürü kabul etmiyoruz. LGBTİ+ haberciliği yapan bir basın kurumunun X hesabının, LGBTİ+ Onur Ayı’nda sansürlenmesini manidar buluyoruz.

Son dönemlerde çok sayıda kadın örgütünün X hesabının engellenmesi ile sansür iyice ayyuka çıkmıştır.

LGBTİ+’ların hikayesini yani kendi hikayelerimizi anlatmaya, hak temelli habercilik yapmaya devam edeceğiz. Bundan 31 yıl önce Kaos GL dergisi ile başladığımız bu yolculuk, her mecrada, her patikada devam edecek. Tıpkı Ankara Onur Yürüyüşü’nün basın açıklamasında dendiği gibi, çünkü bu sadece bir kimlik mücadelesi değil; bu, yaşamın ta kendisini savunmaktır.'