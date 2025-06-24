Rasim Ozan Kütahyalı’dan Muharrem İnce’nin Dönüşüne Sevinenlere Tepki: “Siz Malsınız Mal!”
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün partisinin feshedildiğini açıklayarak eski partisi CHP’ye yeniden katılmıştı.
Rasim Ozan Kütahyalı, daha önce “Muharrem İnce Saray’ın adamı” diyen CHP’lileri hatırlatarak, “Muhalifler, siz malsınız mal!” dedi.
Kaynak: Ensonhaber
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Muharem İnce, bugün CHP’nin Meclis’teki grup toplantısına katılarak yeniden CHP’ye geri dönmüştü.
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Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber’deki programında Muharrem İnce’nin yeniden CHP’ye dönmesini yorumladı.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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