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Rasim Ozan Kütahyalı’dan Muharrem İnce’nin Dönüşüne Sevinenlere Tepki: “Siz Malsınız Mal!”

Rasim Ozan Kütahyalı’dan Muharrem İnce’nin Dönüşüne Sevinenlere Tepki: “Siz Malsınız Mal!”

Rasim Ozan Kütahyalı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2025 - 18:59

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün partisinin feshedildiğini açıklayarak eski partisi CHP’ye yeniden katılmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı, daha önce “Muharrem İnce Saray’ın adamı” diyen CHP’lileri hatırlatarak, “Muhalifler, siz malsınız mal!” dedi.

Kaynak: Ensonhaber

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Muharem İnce, bugün CHP’nin Meclis’teki grup toplantısına katılarak yeniden CHP’ye geri dönmüştü.

Muharem İnce, bugün CHP’nin Meclis’teki grup toplantısına katılarak yeniden CHP’ye geri dönmüştü.

Grup toplantısında yaşananlar 👇

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber’deki programında Muharrem İnce’nin yeniden CHP’ye dönmesini yorumladı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber’deki programında Muharrem İnce’nin yeniden CHP’ye dönmesini yorumladı.

Muharrem İnce için daha önce “hain”, “Saray’ın adamı” gibi sözler söyleyen muhalif CHP’lilere seslenen Rasim Ozan Kütahyalı, “Siz malsınız mal! Muharrem İnce’nin CHP’ye dönmesine sevinen tipler, sizler malsınız. Kusura bakmayın. Sizler hep kandırılmayı, aldatılmayı hak ediyorsunuz. Sizler şuurlu muhalif değilsiniz” dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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